Mastantuono, il River Plate lo blinda: clausola da 45 milioni

103 MILIONI - Il River Plate è una straordinaria miniera. Dal 2020 ha incassato 103 milioni dalle cessioni di Exequiel Palacios, Julian Alvarez, Enzo Fernandez e Claudio Echeverri. Il prossimo lingotto d’oro si chiama Franco Mastantuono. Ha compiuto diciassette anni il 14 agosto. Classe 2007. Sognava di diventare come Guillermo Vilas e Juan Martin Del Potro. Il tennis era la sua passione. Ora è un mago del dribbling. Trequartista: cambi di marcia e di direzione, l’abilità del prestigiatore. Un predestinato, come dice Marcelo Gallardo, l’allenatore del River Plate. L’8 febbraio, quando aveva ancora sedici anni, Mastantuono è diventato il più giovane marcatore nella storia del Millonarios. Ha partecipato alla festa (3-0) contro l’Excursionistas, sfilando un record che apparteneva a Javier Saviola. Dopo quella magia, lo spettacolo è proseguito: un altro gol in campionato (contro il Sarmiento Junín) e uno in Coppa Libertadores (ai paraguaiani del Libertad). E’ nato ad Azul, è alto un metro e 77, è mancino. Mezzapunta classica, oppure attaccante esterno, ruolo in cui Gallardo l’ha impiegato sabato scorso in occasione del pareggio in Superliga sul campo del Defensa y Justicia (0-0). Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2006. La clausola è di 45 milioni.