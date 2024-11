Lewis Miley, dal college alla Premier con il Newcastle

IL CONTRATTO - Visione di gioco, passaggio filtrante, tempi di inserimento, tiro da fuori area. Fa già parte della nazionale inglese Under 21, guidata da Ben Futcher. È nato a Stanley, ha un contratto fino al 2029. A luglio era stato richiesto in prestito da diversi club. Howe si è opposto: vuole che Miley continui a crescere in casa, al St James’ Park. Si è fatto conoscere in Premier il 28 maggio del 2023 contro il Chelsea (1-1), diventando il più giovane debuttante nella storia del Newcastle. Nello scorso campionato è stato utilizzato diciassette volte e ha segnato un gol al Fulham (3-0).