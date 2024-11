Gustavo Martins e il Gremio di Renato Portaluppi

Il Gremio è allenato da Renato Portaluppi . Dopo il secondo posto centrato nel 2023 e la qualificazione in Coppa Libertadores , il club di Porto Alegre sta vivendo un anno complesso, anche se ha vinto il Campionato Gaucho battendo in finale per 3-1 la Juventude . A quattro giornate dalla fine del Brasileirão , però, deve ancora blindare la salvezza. Ha un vantaggio di tre punti sul Criciuma , quartultimo. Decisive le prossime sfide con il Cruzeiro , il San Paolo , il Vitoria di Bahia e il Corinthians .

I LEADER - Renato Portaluppi può contare, in questo sprint, su quattro giocatori in grado di fare la differenza. I primi sono gli attaccanti Diego Costa, 38 anni, ex Chelsea e Atletico Madrid, e il danese Martin Braithwaite, autore di sette gol. Gli altri sono il trequartista argentino Franco Cristaldo e l’ala sinistra Yeferson Soteldo, venezuelano: entrambi hanno segnato cinque reti. Una squadra che ha pagato la deludente partenza: solo sei punti raccolti nelle prime undici giornate. Ora, però, Renato Portaluppi ha rimesso la barca in equilibrio. E dopo il titolo statale (il numero 43 e il settimo di fila per il Tricolor), vuole chiudere il campionato senza rischi. Tra i giovani valorizzati c’è un? difensore centrale, Gustavo Martins, ventidue anni, un metro e 91, che sta attirando l’interesse dei club europei. E’ un destro naturale, ha realizzato due gol nel Brasileirão contro il Vasco da Gama e l’Athletico Paranaense. E’ nato a Niterói l’11 agosto del 2002: è cresciuto nel vivaio del Gremio, che gli ha fatto firmare un contratto fino al 31 dicembre del 2027.