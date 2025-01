Provstgaard nella lista del Bologna

Il suo nome è nell’agenda del Bologna , che ha raccolto in campionato ventiquattro punti nelle ultime dodici giornate e martedì sera ha demolito il Borussia Dortmund , aprendo la strada all’esonero di Nuri Sahin e al possibile arrivo in panchina di Erik Ten Hag , ex manager del Manchester United . Oliver Provstgaard è un’idea per gennaio. Sartori è un mago degli affari: Castro e Dominguez , cresciuti entrambi nel vivaio del Velez Sarsfield , sono gli ultimi due colpi di una lunga collezione.

Fascia di capitano

Provstgaard è un difensore danese, ha ventuno anni, gioca nel Vejle: un metro e 94, mancino, maglia numero 4. Proviene dalla scuola-calcio del Bredballe. E’ nato a Copenaghen il 4 giugno del 2003. Sartori si è mosso in anticipo, ha guadagnato un vantaggio sulla concorrenza del Salisburgo. Nel Vejle, allenato dal romeno Mihai Teja, Provstgaard ha ricevuto la fascia di capitano. Sedici presenze in questo campionato.

I paragoni con Christensen

Si è messo in evidenza anche nell’Under 21 diretta da Steffen Højer. Potrebbe essere convocato presto da Brian Riemer, ct della Danimarca. Potenza e agilità. Centrale moderno: marca e imposta l’azione. Viene paragonato, per stile e caratteristiche, al suo idolo Andreas Christensen, ex Chelsea, dal 2022 al Barcellona. Ha un contratto fino al 2026, non l’ha ancora rinnovato. Il Vejle vuole evitare il rischio di perderlo a parametro zero.