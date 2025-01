Thomas Beelen, il Feyenoord e l’impronta di De Vrij

Mercoledì sera, in Olanda, il Feyenoord ha scalato la classifica delle notizie più lette sui siti dei giornali, come il De Telegraaf e l’Algemeen Dagblad. Merito di un capolavoro: il 3-0 al Bayern, doppietta di Santiago Gimenez (sempre nei pensieri del Milan) e gol del giapponese Ayase Ueda. Perfetto il piano tattico di Brian Priske, il tecnico danese che in estate aveva preso il posto di Arne Slot, chiamato dal Liverpool per sostituire Jürgen Klopp. Un 4-3-3 da videogame che ha messo in trappola Kane, Musiala, Coman e Olise. Una notte da copertina, quella del Feyenoord, che ha conquistato in Champions tredici punti in sette partite e ora è undicesimo, pronto a inseguire il sogno di qualificarsi direttamente agli ottavi. Decisiva la sfida di mercoledì prossimo in casa del Lille, contro il centravanti canadese Jonathan David.