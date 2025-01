Harres, dalla quarta serie ai 7 gol in Bundesliga

Ha cominciato a studiarlo anche il commissario tecnico Julian Nagelsmann, che nel weekend si è presentato negli uffici della DBF, Deutscher Fußball-Bund, a Francoforte, per prolungare il contratto fino al 2028. Phil Harres si sta rivelando l’affare più redditizio dell’ultimo mercato, in rapporto al rendimento (sette gol) e al costo del cartellino (duecentomila euro). Ha ventidue anni, è un centravanti e gioca nell’Holstein Kiel, promosso nella scorsa estate in Bundesliga per la prima volta. Un club che è stato fondato nel 1900. E che ora lotta per la salvezza: ha conquistato dodici punti, occupa il penultimo posto, ma si è tolto la soddisfazione di battere 4-2 il Borussia Dortmund, vicecampione d’Europa.