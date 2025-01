Can Uzun, la carta dell’Eintracht in vista della Roma

Ora che l’egiziano Omar Marmoush ha lasciato l’Eintracht, dopo quindici gol in Bundesliga e nove assist, per passare al Manchester City in cambio di 75 milioni di sterline, l’allenatore Dino Toppmöller ha ridisegnato il suo 4-2-3-1 puntando su un trequartista turco di diciannove anni. Si chiama Can Uzun, dribbling e magie, scatto e progressione, un metro e 86, destro naturale. È un figlio della Germania, è nato a Regensburg l’11 novembre del 2005, ma ha scelto la nazionalità dei suoi genitori. Due gol in Bundesliga, uno in Europa League. Due assist.