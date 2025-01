Gerard Martín firma per il Barcellona fino al 2028

È tifoso del Barcellona da quando era bambino. Dalle figurine di Messi e Iniesta alla maglia blaugrana. Dagli allenamenti con la squadra B, sotto la guida di Rafa Marquez , Raúl Casañ , Gonzalo Riutort e Guillermo Fernández Romo , al grande salto in prima squadra dopo l’arrivo di Hansi Flick in panchina al posto di Xavi . Gerard Martín è un terzino sinistro. Il suo idolo è Jordi Alba , ora all’ Inter Miami .

Le gerarchie di Flick

Diciannove presenze in questa stagione. Rendimento sicuro, due assist, attento in marcatura e brillante in fase di spinta. Lavoro e serietà. Applicazione e orgoglio. È nato a Barcellona, classe 2002, ventitré anni il 26 febbraio. È il dodicesimo giocatore più utilizzato da Flick in questa stagione: 783 minuti. È l’alternativa di Alejandro Balde (2003). Venerdì scorso ha rinnovato il contratto fino al 2028.

Clausola da 100 milioni

Promosso da Flick. Operazione definita dal presidente Joan Laporta e dal direttore sportivo Deco. Clausola da cento milioni. Gerard Martín ha iniziato la sua carriera nell’EF Performance e nel Sant Gabriel, prima di passare al Cornellà Under 19. Non è un prodotto della Masia. Può adattarsi al ruolo di difensore centrale: un metro e 86, rapido, attento, a Flick piace per la sua versatilità. Nel 2023 aveva rifiutato offerte vantaggiose dalla Major League. Xavi lo aveva seguito nella squadra B di Rafa Marquez e nel 2023 lo aveva convocato per la tournée negli Stati Uniti, provandolo subito in occasione di una partita con il Manchester City. È stato scoperto da Andrés Manzano, ex direttore sportivo del Cornellà.