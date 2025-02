Hartman e il Feyenoord ridisegnato da Van Persie

Appuntamento nei pub e grandi feste davanti ai maxischermi: Rotterdam si è regalata una notte speciale. Il Feyenoord non raggiungeva gli ottavi di finale della Champions da cinquantuno anni. Era il 1974, era il gruppo di Wim Van Hanegem e Lex Schoenmaker . Dopo la clamorosa impresa firmata dal centravanti argentino Carranza , che ha eliminato il Milan di Sergio Conceiçao , quasi mille tifosi hanno aspettato in aeroporto il charter della squadra.

Missione Champions

Ora il Feyenoord si prepara a sfidare l’Inter. Gli ottavi garantiscono prestigio e altri venti milioni. Un colpo di teatro, considerando la cessione di Gimenez al Milan, quando mancavano poche ore alla chiusura del mercato. Una vigilia lunga e complicata, prima del capolavoro. Il divorzio con il tecnico danese Brian Priske, la scelta di affidare la squadra ad interim a Pascal Bosschaart, che si è ritrovato a guidare il Feyenoord nella doppia sfida con il Milan. Dopo giorni complicati, il club olandese ha abbracciato uno dei suoi figli storici, Robin Van Persie, che ha salutato l’Heerenveen per mettersi in gioco in un ambiente dove si è sempre sentito in famiglia. Ha quarantuno anni, è cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, in attesa di imporsi nell’Arsenal, nel Manchester United e nel Fenerbahçe. Ora il ritorno a casa. Ha firmato un contratto per tre anni.

Da Hancko a Milambo

L’obiettivo è regalarsi altre emozioni in Champions e di blindare in Eredivisie la qualificazione a una competizione europea. La squadra, in campionato, occupa il terzo posto. Può contare su giocatori di spessore come Hancko, Milambo, Stengs, Timber, Paixão. E su un terzino sinistro, Quilindschy Hartman, 23 anni, che è appena rientrato dopo un’operazione al ginocchio destro. È uno dei capitali del Feyenoord, abituato a seguire la strada dell’autofinanziamento.

Fascia sinistra

Hartman è nel giro della nazionale olandese. Scatto, progressione, tecnica raffinata, una spinta costante. Arriva al cross, offre tante soluzioni di gioco, garantisce energia e qualità. È alto un metro e 83. Corsa e resistenza. Attento anche alla fase difensiva. È nato il 14 novembre del 2001 a Zwijndrecht. La sua famiglia è originaria dell’isola caraibica di Curaçao. Ha un contratto fino al 2026. ha cominciato a giocare da bambino nell’Excelsior, altra società di Rotterdam. Nel 2010 è arrivato al Feyenoord. Vale venti milioni. Settantaquattro partite, due gol e undici assist. ha esordito con la maglia dell’Olanda il 13 ottobre del 2023, a lanciarlo è stato il ct Ronald Koeman. Schierato nel ruolo di esterno sinistro in un centrocampo a cinque, Hartman ha segnato subito un gol alla Francia.