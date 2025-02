Tom Bischof, il Bayern batte la concorrenza

Ha trascorso l’infanzia in un piccolo quartiere di Aschaffenburg, in Baviera. Posto da cartolina: il fiume Meno e la catena montuosa dello Spessart. Tom Bischof è uno dei giovani che hanno raccolto più applausi durante il girone di andata della Bundesliga. È un mediano, ha diciannove anni, è mancino, è alto un metro e 76. Dinamismo, applicazione, intensità. Fisico e statistiche da maratoneta. Cattura tanti palloni e li distribuisce con puntualità. Viaggia alla media di 11,3 chilometri a partita. Gioca nell’Hoffenheim, ma dall’inizio di luglio indosserà la maglia del Bayern Monaco, che ha anticipato la concorrenza. Bischof aveva il contratto in scadenza e il direttore sportivo Christoph Freund ha trovato l’accordo con il centrocampista all’inizio di gennaio.