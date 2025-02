Koulierakis, le mosse del Milan e il blitz del Wolfsburg

La sua storia ha un punto di partenza: il posto si chiama Chania, è una cittadina dell’isola di Creta. Konstantinos Koulierakis era entrato qualche mese fa nei piani del Milan. Giocava ancora nel Paok Salonicco. È un difensore centrale, è mancino, le sue quotazioni sono in ascesa. Si è fatto subito apprezzare in Bundesliga: Il Wolfsburg ha capito che gli 11,7 milioni spesi in estate possono moltiplicarsi. Ventuno presenze e due assist in campionato . Maturità e tempi giusti nelle chiusure.