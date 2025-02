Neiser Villarreal, 8 gol nel Sudamericano Under 20: lo cerca il Liverpool

Tredicesimo trionfo del Brasile nel Sudamericano Under 20, che si è svolto in Venezuela dal 23 gennaio al 16 febbraio davanti ai manager e agli osservatori di quasi sessanta club europei. La nazionale di Ramon Menezes si è piazzata davanti all’Argentina di Diego Placente: 13 punti per la Seleçao e 10 per la Selección nel girone finale. Il centravanti Deivid Washington ha realizzato tre gol: classe 2005, gioca in prestito nel Santos e a luglio tornerà al Chelsea. Maresca lo aspetta a Stamford Bridge. Un Brasile nel segno della fantasia. Tra i protagonisti anche Pedro dello Zenit San Pietroburgo e Rayan del Vasco da Gama, così come Iago Teodoro, difensore centrale del Flamengo.