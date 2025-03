Brajan Gruda e i 31,5 milioni investiti dal Brighton

Ha origini albanesi, ma è nato in Germania e ha scelto la maglia della nazionale tedesca Under 21. Si chiama Brajan Gruda, ha vent’anni, è un’ala sinistra e gioca in Premier League: il Brighton, dove tutti ricordano con stima De Zerbi, l’ha acquistato nella scorsa estate dal Mainz investendo trentuno milioni e mezzo di sterline. Lo volevano anche Tottenham e Arsenal: alla fine sono stati i Seagulls e il presidente Tony Bloom ad assicurarsi questo talento. Dribbling, finte e strappi sulla fascia. È alto un metro e 78: elegante e agile. Lo gestisce il procuratore Robert Schneider.