Thiago Helguera entra nella lista di Bielsa

Un biglietto dell’autobus in tasca, da Paysandù a Montevideo : così è cominciata la sua avventura. Quattro ore e mezzo di viaggio per raggiungere la sede del Nacional e l’ufficio del presidente José Fuentes . Contratto firmato: il primo tassello di un mosaico. Aveva sedici anni, Thiago Helguera , che ora è uno dei centrocampisti uruguaiani di maggiore prospettiva. Classe 2006, mediano-regista, da luglio si è trasferito in Portogallo . Ha firmato un accordo per cinque stagioni con il Braga , un club che tiene il bilancio in equilibrio grazie al player trading.

Bielsa e la Celeste

Thiago Helguera si prepara a debuttare nella nazionale di Marcelo Bielsa, rimasto colpito dalla spontaneità dei colpi di questo ragazzo, che in fase di costruzione cerca sempre il corridoio centrale. Ha uno stile di gioco molto europeo. Fa viaggiare il pallone, ha ritmo e personalità. Proviene dalla scuola del Nacional. Il 6 gennaio del 2023 era stato promosso in prima squadra da Ricardo Zielinski, un allenatore argentino che ora guida il Belgrano. Sei giorni dopo fece una breve apparizione in amichevole contro il Colón di Santa Fe, al Gran Parque Central. Sette minuti al posto di Fabián Noguera. A farlo esordire a livello professionistico, invece, è stato Álvaro Gutiérrez il 29 aprile del 2023, nel Torneo Apertura, in occasione della gara con La Luz: entrò al 68’ per sostituire Diego Zabala.

Il Braga di Carlos Carvalhal

Thiago Helguera si è fatto ammirare nell’Uruguay Under 17 di Diego Demarco e adesso è uno dei punti di riferimento della selezione Under 20 guidata da Fabian Coito. Il Braga l’ha acquistato per quattro milioni. Thiago Helguera era stato cercato anche dal Gruppo City. In Portogallo sta crescendo nella squadra B del Braga, il tecnico si chiama Custodio. Ma si allena spesso con il gruppo di Carlos Carvalhal, che l’ha fatto debuttare in Primeira Liga contro il Rio Ave (4-0).