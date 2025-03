Tiago Tomás e il numero 7 di Cristiano Ronaldo

C’è un retroscena curioso che riguarda Tiago Tomás . Estate del 2021, lo Sporting Lisbona sta festeggiando un titolo che mancava da diciannove anni. Mentre nello spogliatoio si stappa lo champagne e volano i gavettoni, il presidente Federico Varandas si avvicina a Tiago Tomás e gli lancia una proposta suggestiva: “Il numero 7, quello che era di Cristiano Ronaldo , è libero. Prendilo tu…”. Un dietro le quinte raccontato qualche tempo fa dal giornale spagnolo As . Un’idea che aveva emozionato Tiago Tomás, pronto però a declinare l’invito, per una questione di rispetto verso un campione a cui lo Sporting ha voluto intitolare anche il centro sportivo di Alcochete .

La Bundesliga

Ha ventidue anni, gioca nel ruolo di seconda punta. Ha lasciato il Portogallo a gennaio del 2022, si è trasferito in Germania. Prima si è imposto nello Stoccarda: otto gol e quattro assist in diciotto mesi. Nell’estate del 2023 è stato acquistato dal Wolfsburg, disposto a investire otto milioni su questa punta che ragiona anche in funzione del collettivo, pedalando in copertura. Un falso 9, che garantisce lampi nello sviluppo della manovra e peso specifico in area di rigore: nove gol e sei assist in cinquantanove partite.

La caratteristica

Il rendimento regolare è la prima caratteristica di Tiago Tomás, nato a Cascais il 16 giugno del 2002, un metro e 80, destro naturale, svelto, tecnica brillante. Aveva salutato lo Sporting con un bilancio di valore: nove gol e quattro assist in sessantasei partite. In Bundesliga ha conservato la stessa media. In questo campionato, dopo ventisei giornate, ha già realizzato sei reti. L’allenatore Ralph Hasenhüttl sfrutta in pieno la ricchezza di soluzioni che offre Tiago Tomás, in grado di adattarsi nel 4-3-3 anche al ruolo di ala.

La famiglia

Con il Wolfsburg ha firmato un contratto fino al 2027. Il suo segreto è la famiglia. Jorge, il papà di Tiago, è un agente di cambio specializzato in titoli di Stato. Da giovane frequentava le piste di atletica e i campi di basket. La mamma si chiama Fernanda, è una manager, lavora presso la sede centrale della multinazionale Ericsson.