Jakob Breum e il miracolo del Go Ahead Eagles

Francesco Farioli, toscano di Barga, trentasei anni, si prepara a vincere il campionato con l’Ajax, che in estate era la terza forza dell’Eredivisie dopo i campioni in carica del Psv Eindhoven e il Feyenoord. È stato promosso da Van Gaal, figura chiave nel consiglio di amministrazione del club. E ha riportato il divertimento alla Cruijff Arena: 30 partite, 73 punti, 23 vittorie, solo 3 ko, 62 gol realizzati e 26 subiti. Sui giornali e nelle tv olandesi sta trovando risalto anche il Go Ahead Eagles, che ha festeggiato la conquista della Coppa dei Paesi Bassi battendo in finale l’Az Alkmaar dopo i calci di rigore.