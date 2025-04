Andy Diouf, il tesoro della Francia Under 21

È stato seguito dal Napoli e dalla Lazio . Un nome, quello di Andy Diouf , che potrebbe tornare di moda in estate. È uno dei tesori del Lens e ha un posto da titolare nella Francia Under 21 , guidata da Gerald Baticle , uno dei collaboratori più stretti del ct Didier Deschamps . È un mediano. Corsa, resistenza, pressing, tackle, un metro e 87. Strappa tanti palloni, è un centrocampista di sostanza e spessore, tra i più promettenti in Ligue 1 .

Il contratto

Deve ancora compiere ventidue anni, è nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio del 2003. È mancino, ha rinnovato il contratto fino al 2028, i suoi genitori sono senegalesi. Ha due fratelli calciatori: Waly gioca nel Nimes, mentre Jules indossa la maglia dell’Alisontia Steinsel, in Lussemburgo. Nel centrocampo del Lens, Andy Diouf si muove accanto al marocchino Neil El Aynaoui. Formano una coppia di grande affidabilità.

Il gol allo Strasburgo

Diouf lavora in copertura, ma è un centrale che riesce a regalare profondità alla manovra. Trenta presenze, un gol allo Strasburgo e un assist. Offre diverse soluzioni: può agire anche da mezzala o falso trequartista nel 3-4-1-2 del tecnico Will Still. Maglia numero 18. Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi. Medaglia d’argento, fatale la sconfitta con la Spagna di Santi Denia. Due partite nella nazionale di Thierry Henry. Ha giocato contro la Nuova Zelanda e in semifinale contro l’Egitto.