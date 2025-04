Lucas Stassin e i 12 gol in Ligue 1

Il Manchester United si è informato. Il Chelsea ha inviato i suoi osservatori allo stadio Geoffroy Guichard, il regno del Saint-Etienne. Il Bayer Leverkusen lo segue da settembre. Intorno a Lucas Stassin si stanno creando le basi per un’asta. È un centravanti, ha vent’anni, li ha compiuti il 29 novembre del 2004. È belga, è nato a Braine-le-Comte, è alto un metro e 83. Ha realizzato dodici gol in ventisette partite di Ligue 1. Gli assist sono cinque. Attaccante completo, lavora in funzione del collettivo. Sponde e generosità. Istinto e rapidità in area di rigore.