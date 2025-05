Kostoulas, 17 anni e 6 gol: caccia al baby greco

Il Brighton ha creato una delle migliori talent room del calcio inglese. Le attenzioni del club di Tony Bloom si sono concentrate, negli ultimi giorni, su un centravanti greco. Si chiama Charalampos Kostoulas , ha diciassette anni, gioca nell’ Olympiacos e ha segnato sei gol in campionato. L’8 gennaio è stato convocato negli uffici dal direttore sportivo Darko Kovacevic , ex centravanti serbo della Juve e della Lazio . Kostoulas è stato blindato con un contratto che non include clausole. Accordo fino al 2030. Un messaggio chiaro che l’Olympiacos ha inviato al mercato.

Le caratteristiche

Destro naturale, un metro e 85, velocità e tecnica pura. Il Brighton vuole portarlo in Premier. Ma anche l’Arsenal, nelle scorse settimane, ha compiuto qualche passo per aprire una trattativa. Kostoulas ha segnato sei gol in ventuno presenze, giocando complessivamente solo 1.177 minuti. Ha lasciato la firma nelle sfide con il Paok Salonicco (all’andata e al ritorno), il Volos, il Kallithea e l’Aris (doppietta). Tredici presenze da titolare, l’affetto e la fiducia del tecnico spagnolo José Luis Mendilibar. Kostoulas ha cominciato a giocare nell’Agia Anna Volos e nel 2019 è stato preso dall’Olympiacos. È nato il 30 maggio del 2007 ad Atene. È il giocatore più giovane nella storia del club, ha battuto il record di Kyriakos Papadopoulos, ex difensore centrale dello Schalke 04, del Bayer Leverkusen e del Lipsia.