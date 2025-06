Jesus Rodriguez apre la lista di Fabregas

La telefonata di Fabregas può sbloccare la trattativa. Cesc è un monumento, ha carisma, si sta costruendo una carriera prestigiosa anche come allenatore. Jesus Rodriguez si è fatto raccontare tante cose sul Como , che nella prossima stagione punterà alla qualificazione in Europa . È amico di Diao , giocavano insieme nel Betis Siviglia e tra qualche settimana potrebbe ritrovarlo come compagno nella società dei fratelli Hartono . È una possibilità concreta, Jesus Rodriguez sta riflettendo sulla proposta del Como, una squadra giovane e ambiziosa che può contare su una garanzia: gli schemi e il prestigio di Fabregas.

La scuola di Pellegrini

Ha diciannove anni, è un’ala sinistra, il suo cartellino vale venticinque milioni. Nel Betis ha avuto un maestro, il tecnico cileno Manuel Pellegrini, che ha lasciato un ottimo ricordo anche nel Manchester City. Jesus Rodriguez è un giocatore in fase di costruzione. Due gol e un assist nell’ultimo campionato in Liga. Fabregas lo considera perfetto per il suo calcio: ritmo, corsa, tagli, protezione del pallone. Il Como si è aperto una strada per arrivare a questo attaccante, che piace anche all’Aston Villa.

Il vertice con gli agenti

È nato a Siviglia il 21 novembre del 2005, è alto un metro e 85, è un prodotto uscito dal vivaio del Betis. Ha un contratto fino al 2029. Ha sfiorato con Pellegrini la conquista della Conference, persa in finale per 4-1 contro il Chelsea. In Liga ha giocato in totale 1.120 minuti e ha segnato all’Alaves e al Real Madrid. Ha trovato il gol anche in Europa, nell’andata dei quarti contro lo Jagiellonia. In semifinale aveva fatto soffrire la Fiorentina. Fabregas lo aspetta, Jesus Rodriguez sta prendendo una decisione con gli agenti della “All Iron Sports”.