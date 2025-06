Matthis Abline e i 9 gol in Ligue 1 con il Nantes

Waldemar Kita è il presidente del Nantes. Ha settantadue anni e due passaporti: polacco e francese. Ha costruito il suo impero nei settori della medicina estetica e dell’oftalmologia. È diventato il proprietario del club gialloverde nel 2007. Ha sempre avuto la passione per il calcio. In passato aveva controllato il pacchetto di maggioranza del Losanna. Matthis Abline è uno dei giocatori del Nantes più richiesti sul mercato: è un centravanti, ha segnato nove gol in Ligue 1, si è conquistato uno spazio nella Francia Under 21. L’altro cartellino da plusvalenza è quello di Nathan Zézé, classe 2005, difensore centrale, seguito nei mesi scorsi anche dall’Inter.