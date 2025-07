Diego León, dal Cerro Porteño al Manchester United

Old Trafford ha un fascino speciale. Diego León è il primo paraguaiano nella storia del Manchester United, che ha chiuso la stagione in un clima di contestazione ma ha deciso di confermare in panchina il tecnico portoghese Ruben Amorim: sedicesimo posto in Premier, la finale di Europa League persa contro il Tottenham e la prospettiva di non partecipare a nessuna coppa europea nella prossima stagione. Scenario che non si verificava da dodici anni. E adesso? I Red Devils hanno difeso la scelta legata a Ruben Amorim, portato a Manchester pagando allo Sporting Lisbona una clausola da undici milioni: un ingresso in corsa al posto di Erik Ten Hag, esonerato e ora chiamato dal Bayer Leverkusen.