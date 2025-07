Diouf, i 7 gol nello Slavia Praga e la firma con il West Ham

La provincia di Dakar

Contratto per cinque stagioni, fino al 2030. Ingaggio quadruplicato. Maglia numero 12. Diouf si è costruito una carriera partendo da Zinguichor, in provincia di Dakar, dove è nato il 28 dicembre del 2004. Ha ancora vent’anni. È alto un metro e 83. Nei test atletici ha fatto registrare tempi sorprendenti. Applicazione e resistenza. Ha iniziato a giocare nell’Academy Mawade Wade. Il 21 febbraio del 2023 è stato acquistato per cinquantamila euro dal Tromsø, club norvegese. E a gennaio del 2024 è passato allo Slavia per cinque milioni e mezzo. Giocava nel ruolo di terzino sinistro, poi è stato trasformato in un esterno di centrocampo per il 3-4-3: un’idea del tecnico Jindrich Trpisovsky.