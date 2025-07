Kevin Kelsy, il centravanti che ha girato il mondo

È il golden boy della Major League. Kevin Kelsy è un centravanti venezuelano. Ha ventuno anni. È alto un metro e 93. Sogna la Liga, la Premier, la Bundesliga e la Serie A. Ha segnato cinque gol in ventitré partite con la maglia del Portland. Mancino, un metro e 93, una carriera costruita in giro per il mondo. È nato il 27 luglio del 2004 a Valencia, terza città del Venezuela. Ha iniziato a segnare nel Mineros di Guayana, a Puerto Ordaz, dove il suo allenatore era Fabricio Coloccini, argentino, ex difensore del Milan. Poi ha preso un aereo per l’Uruguay e ha giocato nel Boston River. In Venezuela, per caratteristiche, lo hanno paragonato a Richarlison, attaccante del Tottenham.