Kamory Doumbia e le luci della Ligue 1

Allo stadio Francis-Le Blé , la casa del Brest , gli hanno trovato una definizione: “le seigneur de la géométrie”. Eleganza e stile. Kamory Doumbia è nato a Bamako , capitale del Mali , il 18 febbraio del 2003. Trequartista classico, oppure mezzala. Dalle strade di Bamako alla JMG Academy , dove sono cresciuti anche Yves Bissouma e Cheick Doucouré . A portarlo in Francia , nel 2021, è stato il Reims . E il 9 gennaio del 2022 ha debuttato contro il Clermont .

Un affare da 4 milioni

Destro naturale, un metro e 70, il Brest l’ha acquistato nel 2023: prestito con diritto di riscatto, esercitato un anno dopo versando al Reims quattro milioni. Il suo momento magico arriva il 20 dicembre del 2023. Contro il Lorient, Kamory entra nella storia: quattro gol in un tempo, un’impresa riuscita solo a Edinson Cavani nella storia recente del campionato francese. “È stata una serata perfetta”. Nella stagione 2024/25 ha giocato 30 partite in Ligue 1, realizzando 3 gol e 2 assist.

La doppietta al Lille

Fa funzionare l’orologio del Brest. Dalla capacità di trovare il corridoio giusto alla precisione nei passaggi (85%). In totale, tra Reims e Brest, ha già collezionato oltre 89 presenze in Ligue 1, con 13 gol e 10 assist. Il suo modello è stato Thomas Müller. Subito applausi anche nel nuovo campionato: doppietta contro il Lille, nella prima giornata. Ha fatto emergere la sua identità nel 4-2-3-1 di Eric Roy: si muove da trequartista, alle spalle del centravanti Ludovic Ajorque. È uno degli ambasciatori del calcio maliano. In nazionale ha segnato undici gol in ventidue partite.