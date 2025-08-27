Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mukau e la tradizione del Lille per gli affari

Centrocampista, classe 2004, passaporto congolese: è stato scoperto nel Mechelen
Mukau e la tradizione del Lille per gli affari © Getty Images
Stefano Chioffi
2 min

Anche senza il budget del Paris Saint-Germain, del Monaco e dell’Olympique Marsiglia, il Lille si è ritagliato uno spazio prestigioso: nel 2021 ha vinto la Ligue 1 con Christophe Galtier in panchina. È un club che si distingue per la sua gestione economica. Riesce a creare valori e a generare profitti. Nicolas Pépé e Eden Hazard sono i manifesti del suo Player Trading, mentre Jonathan David rappresenta un grande rimpianto, visto che si è svincolato a parametro zero e ha scelto la Juve. Tra i nuovi talenti del Lille c’è il mediano Ngal'ayel Mukau, vent’anni, congolese, cresciuto in Belgio nel Malines e nello Zulte Waregem. È arrivato nell’estate del 2024 per cinque milioni. 

I due gol al Bologna

Mukau è nato ad Anversa il 3 novembre del 2004, ma ha scelto il passaporto congolese. Muscoli e potenza, un metro e 86, la rapidità è il suo tratto distintivo. Cambi di direzione e agilità. Protezione costante davanti alla difesa. Pagelle brillanti anche in Champions, otto presenze e due gol (al Bologna) durante la fase a girone unico. È mancino. Dinamismo e ordine (89,9% di passaggi riusciti): garantisce equilibrio. Ha un contratto che scade nel 2028. Costa quindici milioni.

