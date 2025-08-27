Mukau e la tradizione del Lille per gli affari

Anche senza il budget del Paris Saint-Germain, del Monaco e dell’Olympique Marsiglia, il Lille si è ritagliato uno spazio prestigioso: nel 2021 ha vinto la Ligue 1 con Christophe Galtier in panchina. È un club che si distingue per la sua gestione economica. Riesce a creare valori e a generare profitti. Nicolas Pépé e Eden Hazard sono i manifesti del suo Player Trading, mentre Jonathan David rappresenta un grande rimpianto, visto che si è svincolato a parametro zero e ha scelto la Juve. Tra i nuovi talenti del Lille c’è il mediano Ngal'ayel Mukau, vent’anni, congolese, cresciuto in Belgio nel Malines e nello Zulte Waregem. È arrivato nell’estate del 2024 per cinque milioni.