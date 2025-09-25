Etta Eyong e il viaggio da sogno nella Liga

Lo chiamano il “Niño Maravilha”. Karl Etta Eyong è stato un affare da tre milioni. Una cifra di contorno, nel calcio degli eccessi. In un mese è diventato uno dei nuovi X-Factor della Liga . Il Levante , allenato da Juan Calero , l’ha acquistato il primo settembre, a poche ore dalla fine del mercato. Centravanti, quasi ventidue anni, nato a Douala , in Camerun . Un idolo: Samuel Eto’o . Nella scorsa stagione Etta Eyong si era fatto ammirare nel Villarreal B : diciannove gol e sei assist. Nel Levante sta facendo la differenza. Istinto, velocità, un gol ogni 116 minuti. Ha salutato i dirigenti del Villarreal dopo aver segnato all’ Oviedo . Nella squadra di Marcelino sarebbe partito come riserva. Calero gli ha offerto l’opportunità di un posto fisso. Fiducia ricambiata: un gol al Betis , uno al Girona e uno al Real Madrid .

La clausola

Da Douala alla Liga: destro naturale, un metro e 81, i settori giovanili del Cadice e del Villarreal. Ha anche il passaporto spagnolo, ma ha scelto la nazionalità dei suoi genitori. Fino a poche settimane fa, Etta Eyong era solo un progetto di attaccante. Adesso è entrato nei radar dei club più quotati: Flick l’ha consigliato al Barcellona. Elogi, applausi, voti alti nelle pagelle dei giornali, l’85% di precisione nei passaggi. Solo Mbappé, sette gol, ha viaggiato a una media superiore a quella di Etta Eyong, che ha firmato un contratto fino al 2029 e ha una clausola da trenta milioni. Il Villarreal si è garantito un diritto di “recompra”. Etta Eyong studia i video dei Eto’o. Così come è cresciuto seguendo Leroy Sané e Rafa Leão.