Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Etta Eyong e il viaggio da sogno nella Liga

Centravanti, 21 anni, una storia cominciata a Douala, in Camerun: è stato l’affare estivo del Levante. Costato tre milioni, in campionato ha già segnato 4 gol
Etta Eyong e il viaggio da sogno nella Liga © EPA
Stefano Chioffi
2 min

Lo chiamano il “Niño Maravilha”. Karl Etta Eyong è stato un affare da tre milioni. Una cifra di contorno, nel calcio degli eccessi. In un mese è diventato uno dei nuovi X-Factor della Liga. Il Levante, allenato da Juan Calero, l’ha acquistato il primo settembre, a poche ore dalla fine del mercato. Centravanti, quasi ventidue anni, nato a Douala, in Camerun. Un idolo: Samuel Eto’o. Nella scorsa stagione Etta Eyong si era fatto ammirare nel Villarreal B: diciannove gol e sei assist. Nel Levante sta facendo la differenza. Istinto, velocità, un gol ogni 116 minuti. Ha salutato i dirigenti del Villarreal dopo aver segnato all’Oviedo. Nella squadra di Marcelino sarebbe partito come riserva. Calero gli ha offerto l’opportunità di un posto fisso. Fiducia ricambiata: un gol al Betis, uno al Girona e uno al Real Madrid.

La clausola

Da Douala alla Liga: destro naturale, un metro e 81, i settori giovanili del Cadice e del Villarreal. Ha anche il passaporto spagnolo, ma ha scelto la nazionalità dei suoi genitori. Fino a poche settimane fa, Etta Eyong era solo un progetto di attaccante. Adesso è entrato nei radar dei club più quotati: Flick l’ha consigliato al Barcellona. Elogi, applausi, voti alti nelle pagelle dei giornali, l’85% di precisione nei passaggi. Solo Mbappé, sette gol, ha viaggiato a una media superiore a quella di Etta Eyong, che ha firmato un contratto fino al 2029 e ha una clausola da trenta milioni. Il Villarreal si è garantito un diritto di “recompra”. Etta Eyong studia i video dei Eto’o. Così come è cresciuto seguendo Leroy Sané e Rafa Leão.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout