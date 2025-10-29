Angelo Candido, il San Paolo lo cresce e lo Strasburgo lo aspetta

Nel calcio dei numeri e degli algoritmi, Angelo Candido è un nome che torna con insistenza nei taccuini degli scout europei. Terzino destro, classe 2008, nato a Guarulhos , è già qualcosa di più di un talento emergente. È un progetto strutturato, un prospetto scelto e selezionato, che nel 2026 sbarcherà in Europa, direzione Strasburgo . Non ha ancora 18 anni, ma il suo percorso è tracciato. Programmazione e visione: due parole che non sono solo sue, ma anche di chi lo ha accompagnato fin qui: la scuola del San Paolo , la Seleção di base e il gruppo BlueCo (proprietario del Chelsea e dello Strasburgo), che ha messo gli occhi su di lui prima che lo facessero altre big d’ Europa .

Il Sudamericano Under 17

In Brasile il calcio non è un passatempo, è un linguaggio. E il San Paolo, nella sua lunga storia, ha costruito una vera e propria accademia: Kaká, Casemiro, Eder Militão, Antony. La lista è lunga. Candido entra nel club a undici anni, dopo aver iniziato nei tornei giovanili locali. In breve tempo, brucia le tappe: a 14 anni gioca sotto età e a 15 è nei radar della CBF, che lo convoca per il Sudamericano Under 15. Ma è nel 2025, con la maglia del Brasile Under 17, che si prende la scena durante il Sudamericano Under 17: la finale contro la Colombia è un piccolo saggio del suo carattere. Pareggia il match con un destro dal limite e poi segna uno dei rigori decisivi.

Testa da veterano

Candido è alto un metro e 81. Fisico strutturato, corsa elegante, intensità. È ancora giovane, ma gioca con i tempi giusti, sa quando spingere e quando difendere, quando chiudere l’uomo e quando occupare l’ampiezza. Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro in una difesa a quattro, ma può agire anche in un centrocampo a cinque, come esterno a tutta fascia. Progressione, dribbling e cross precisi sul secondo palo. Ma è nella fase di non possesso che mostra la sua crescita: letture tattiche, posizionamento corretto, interventi al tempo giusto. Qualità che raramente si vedono in un diciassettenne. Il suo punto forte? La disciplina.

Il salto in Europa

Nel 2024 lo Strasburgo si muove per primo. Il club, di proprietà del gruppo BlueCo, ha messo in piedi un progetto molto chiaro: scovare i migliori talenti sudamericani prima che diventino irraggiungibili a livello economico. Con Candido viene siglato un pre-accordo, in linea con le norme FIFA, per trasferirlo in Francia al compimento della maggiore età. Non è un semplice investimento. È un segnale. Lo Strasburgo lo considera un perno del futuro, pronto a imporsi in un contesto competitivo ma non pressante come quello dei top club. L’obiettivo è replicare un modello simile a quello usato con l’argentino Joaquín Panichelli, otto gol in nove partite di Ligue 1. Ambientamento progressivo, minuti veri, fiducia piena. Candido, da parte sua, ha già iniziato a studiare francese. Cura ogni dettaglio, anche extracampo. Perché sa che il calcio europeo è un’altra cosa e vuole farsi trovare pronto.

Brasile, Chelsea e Dani Alves

Il Brasile Under 20 lo ha inserito nella lista preliminare per il prossimo Mondiale di categoria e la CBF lo segue con grande attenzione. Intanto anche il Chelsea, “fratello maggiore” dello Strasburgo, monitora da vicino ogni step della sua crescita. Non mancano i paragoni — inevitabili, forse ingombranti. Ma lui non si scompone. Quando gli hanno chiesto a chi si ispira, ha risposto senza esitazione: “A Dani Alves, ma voglio essere me stesso.” Una risposta che vale come una firma.