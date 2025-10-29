Joaquin Panichelli, il centravanti che arriva da Cordoba

In pochi avrebbero scommesso su di lui. Forse solo Grégory Thil , responsabile scouting dello Strasburgo . E invece Joaquin Panichelli , argentino, classe 2002, è il nome che rimbalza sulle prime pagine dei giornali francesi. Otto gol in nove partite di Ligue 1 , tra cui una doppietta contro il Paris Saint Germain al Parco dei Principi , per un 3-3 che ha fatto tremare Luis Enrique e i campioni in carica. Ma il dato che impressiona di più è un altro: lo Strasburgo, a sorpresa, ha sedici punti in classifica e sogna la qualificazione in Europa .

Impatto da top player

Non è solo questione di gol. Panichelli ha convinto da subito per la sua capacità di reggere il reparto, di lavorare per la squadra e di attaccare la profondità. Ha avuto un impatto da leader. Un tratto raro per un centravanti così giovane, al primo vero esame in un campionato di primo livello. Il tecnico Liam Rosenior, passaporto inglese, non ha dubbi: “Ha qualcosa di speciale, si vede ogni giorno in allenamento. Mi colpisce la sua mentalità. Non si accontenta mai”.

Da Cordoba alla Ligue 1

Panichelli è nato a Córdoba il 7 ottobre del 2002. Inizia la sua trafila nei vivai locali: Belgrano, Racing di Avellaneda e River Plate, dove però non riesce mai a trovare spazio in prima squadra. Troppa concorrenza? Forse. O magari solo il classico caso di talento non immediatamente compreso. E allora, come tanti sudamericani in cerca di un’occasione, si sposta in Europa in silenzio, nel 2023, firmando con il Deportivo Alavés. Ma anche qui, niente Liga: lo mandano in prestito al Mirandés, in Segunda División. Ed è proprio lì che esplode. Quaranta partite, 20 gol, una semifinale playoff giocata da protagonista. L’allenatore Alessio Lisci lo responsabilizza, lo mette al centro dell’attacco e lo trasforma. “È stato il primo a fidarsi davvero di me”, ha raccontato Panichelli in un’intervista recente.

Lo Strasburgo investe

Le sue prestazioni in Spagna non passano inosservate. Lo Strasburgo decide di investire pesante: 16 milioni versati all’Alavés nella scorsa estate. Una cifra importante per un club come quello alsaziano, che però sta cambiando profilo. Da quando è entrato nel pacchetto azionario il gruppo BlueCo, lo stesso che controlla il Chelsea, lo Strasburgo è diventato un laboratorio per giovani talenti. E Panichelli è il volto perfetto di questo nuovo corso.

Centravanti moderno

Destro naturale, un metro e 90, contratto fino al 2029. Panichelli non è un centravanti old style. Gioca spalle alla porta, ma sa muoversi tra le linee, aprire spazi e dialogare con i compagni. Il paragone che più spesso ritorna è quello con Julián Álvarez, non tanto per lo stile puro quanto per la lettura nei movimenti e la completezza. Oltre il 60% dei suoi tiri finisce nello specchio della porta. E segna un gol ogni 89 minuti.

Le manovre del Chelsea

Il suo futuro potrebbe essere altrove. La destinazione più logica? Il Chelsea. La proprietà in comune con lo Strasburgo potrebbe facilitare il passaggio in Premier a partire dalla prossima estate. I Blues lo seguono, lo monitorano, lo considerano un possibile innesto da sviluppare o da girare in prestito. Non è l’unico club interessato. Il Milan lo ha osservato in almeno due occasioni. Ma per ora, Panichelli resta concentrato. “Io penso solo al presente. Voglio portare lo Strasburgo in Champions”.