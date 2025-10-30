Geny Catamo, da Maputo ai tre trofei con lo Sporting

“El Senhor Fantasia”, ecco come lo chiamano allo stadio José Alvalade . Gioca nello Sporting Lisbona . Rui Borges , l’erede di Rúben Amorim , lo considera una delle colonne del suo progetto. Ala classica, mancino, può agire su entrambe le corsie o da trequartista: Geny Catamo , nato nel 2001 a Maputo , è uno dei diamanti della Primeira Liga e il nuovo ambasciatore del Mozambico . Ha una clausola da 60 milioni.

Il quartiere Aeroporto

La sua storia parte dal quartiere Aeroporto, uno dei più popolari di Maputo. Talento naturale: rapido, tecnico, una leggerezza nel tocco che lo rende diverso. Inizia a farsi notare nell’AD Maxaquene e nei Black Bulls, due delle società più importanti del Paese. Il primo salto arriva nel 2018 con l’Amora, club portoghese che gli apre le porte del calcio europeo. L’anno successivo approda allo Sporting, che lo inserisce nel proprio settore giovanile. Dopo un periodo di adattamento e un passaggio nella squadra B, Catamo conquista la fiducia di Amorim e diventa presenza stabile in prima squadra.

I tre trofei

Oggi è una certezza. Con lo Sporting ha vinto due titoli in Primeira Liga e una Taça de Portugal, contribuendo a questi trofei con giocate decisive e continuità di rendimento. Maglia numero 10, un metro e 72, 14 gol e 10 assist in 101 partite. La sua forza è la velocità, unita a un dribbling efficace. Non gioca solo per regalare numeri da circo, ma anche per aprire spazi, creare vantaggi, incidere. È l’ala per definizione: tecnica, tattica, intensità. A livello internazionale, Catamo è il punto di riferimento del Mozambico, con cui ha esordito nel 2019 segnando al debutto contro le Mauritius. Ogni convocazione è un ritorno alle origini, vissuto con orgoglio e responsabilità. In patria è già un simbolo, un esempio per i giovani che vedono in lui la prova che dal talento, se coltivato con disciplina, può nascere una carriera europea.

Bundesliga e Premier

Il 2026 potrebbe essere l’anno della scalata. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club di Bundesliga e Premier League. Anche il Fenerbahçe lo segue con attenzione, segno di una quotazione in costante crescita. Catamo è sposato con Jennifer Bule, ma tiene la vita privata lontana dai riflettori. Allenamento e concentrazione sono le costanti della sua quotidianità. Lavora sui dettagli, cura l’alimentazione e la preparazione fisica. La sua forza nasce anche dalla mentalità.