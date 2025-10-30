Jorne Spileers, le big a caccia del difensore del Bruges
Viene paragonato, per stile e caratteristiche, all’ex juventino Dean Huijsen, dieci partite (nove da titolare) nel Real Madrid, che l'ha preso dal Bournemouth per 59 milioni. Jorne Spileers è un nome che negli ultimi due anni ha guadagnato sempre più attenzione nella Jupiler Pro League. Difensore centrale, leader del Belgio Under 21, un metro e 88: marcatore, ma anche regista arretrato. Nato a Oudenaarde, nelle Fiandre, il 21 gennaio del 2005, Spileers ha costruito la sua crescita nel settore giovanile del Bruges, che ha vinto nella sua storia diciannove campionati, dodici coppe e diciotto Supercoppe. Personalità, anticipo, colpo di testa. Si adatta alla linea a quattro e a tre. Maglia numero 58, diciassette presenze e un gol in questa stagione. La sua ascesa è stata piuttosto rapida: dal momento del suo esordio, avvenuto il primo ottobre del 2022 in campionato contro il Mechelen (3-0), Spileers ha messo insieme 84 presenze con tre gol e due assist. Ciò che caratterizza Spileers non è solo la fisicità. Ha istinto, rapidità, senso della posizione. Gestisce con freddezza anche le situazioni più complicate. Ha una capacità di lettura del gioco superiore alla media per la sua età.
Il retroscena
Lo seguono i club inglesi e tedeschi: dal Sunderland al Borussia Mönchengladbach. Un altro aspetto che rende Spileers interessante dal punto di vista tattico è la sua versatilità. È un centrale, ma può ricoprire il ruolo di terzino destro. Questa capacità di adattamento rappresenta un valore aggiunto. Il Bruges ha deciso di blindarlo con un contratto fino al 2028, un chiaro segnale della fiducia e della stima che il club ripone nel ragazzo. Non è solo un modo per tutelarsi da possibili offerte esterne, ma anche un riconoscimento del percorso di crescita che Spileers sta portando avanti con costanza e dedizione. Spileers è considerato in Belgio uno dei difensori più promettenti della sua generazione.