Jorne Spileers, le big a caccia del difensore del Bruges

Viene paragonato, per stile e caratteristiche, all’ex juventino Dean Huijsen, dieci partite (nove da titolare) nel Real Madrid, che l'ha preso dal Bournemouth per 59 milioni. Jorne Spileers è un nome che negli ultimi due anni ha guadagnato sempre più attenzione nella Jupiler Pro League. Difensore centrale, leader del Belgio Under 21, un metro e 88: marcatore, ma anche regista arretrato. Nato a Oudenaarde, nelle Fiandre, il 21 gennaio del 2005, Spileers ha costruito la sua crescita nel settore giovanile del Bruges, che ha vinto nella sua storia diciannove campionati, dodici coppe e diciotto Supercoppe. Personalità, anticipo, colpo di testa. Si adatta alla linea a quattro e a tre. Maglia numero 58, diciassette presenze e un gol in questa stagione. La sua ascesa è stata piuttosto rapida: dal momento del suo esordio, avvenuto il primo ottobre del 2022 in campionato contro il Mechelen (3-0), Spileers ha messo insieme 84 presenze con tre gol e due assist. Ciò che caratterizza Spileers non è solo la fisicità. Ha istinto, rapidità, senso della posizione. Gestisce con freddezza anche le situazioni più complicate. Ha una capacità di lettura del gioco superiore alla media per la sua età.