Ousmane Diao, il Midtjylland ha il suo “The Wall”

Ousmane Diao è uno dei punti di riferimento del Midtjylland. Difensore centrale, un metro e 87, tante offerte sul tavolo. Una crescita lineare e solida. Ha ventuno anni, è nato in Senegal, a Mbacké, l’8 giugno del 2004. Ha cominciato a giocare con gli amici a Ouakam, tra tornei di strada e campi di sabbia. La sua formazione vera prende forma nell’Académie Foot Darou Salam: addestramento tecnico e tattico. Qui Diao viene impostato nel suo ruolo. Potenza, velocità, precisione nei passaggi. Sei presenze nella Superliga danese. Tre partite e due gol (allo Sturm Graz e al Nottingham Forest) in Europa League.