Ousmane Diao, il Midtjylland ha il suo “The Wall”
Ousmane Diao è uno dei punti di riferimento del Midtjylland. Difensore centrale, un metro e 87, tante offerte sul tavolo. Una crescita lineare e solida. Ha ventuno anni, è nato in Senegal, a Mbacké, l’8 giugno del 2004. Ha cominciato a giocare con gli amici a Ouakam, tra tornei di strada e campi di sabbia. La sua formazione vera prende forma nell’Académie Foot Darou Salam: addestramento tecnico e tattico. Qui Diao viene impostato nel suo ruolo. Potenza, velocità, precisione nei passaggi. Sei presenze nella Superliga danese. Tre partite e due gol (allo Sturm Graz e al Nottingham Forest) in Europa League.
Portogallo, primo esame
Nel 2023 il salto in Europa: lo chiama il Mafra, seconda divisione portoghese. Diao supera l’esame: ritmo, fisicità, gestione del pallone, lettura nelle chiusure. Entra così nei radar del Midtjylland, che lo acquista nel 2024 per tre milioni. Positivo l’impatto con il club danese. Entra nelle rotazioni. La filosofia del Midtjylland – sviluppo lento e controllato dei giovani – gli permette di compiere altri progressi. Si muove sul centro-destra, può giocare anche in una linea a tre.
La Coppa d’Africa
Estate 2025: una frattura al piede lo ferma per due mesi. A settembre rientra. Ordinato nelle marcature, affidabile nei duelli. Agilità, anticipo, pochi falli. Negli ultimi mesi il suo nome è entrato nei programmi di Lione, Brighton e Lipsia. Anche il Bologna e il Torino lo hanno seguito. Nel Midtjylland è diventato "th Wall". Il Senegal lo osserva invece in vista della prossima Coppa d’Africa. Percorso lineare, futuro aperto. Diao non ha bruciato le tappe: formazione in patria, prima esperienza in Portogallo, poi il trasferimento in Danimarca. A 21 anni vanta due esperienze all’estero. Impegno e dedizione. Ha un contratto fino al 2029. L’Europa League è una vetrina speciale.