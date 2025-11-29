Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Mads Bidstrup e la fascia di capitano del Salisburgo © EPA

Mads Bidstrup e la fascia di capitano del Salisburgo

Danese, 24 anni, mediano: garantisce pressing e intensità. È stato lanciato dal Midtjylland
Stefano Chioffi
2 min

La fascia di capitano è un premio alla serietà. Mads Bidstrup ha trovato nel Salisburgo la sua dimensione. Classe 2001, un metro e 75, 70 chili, scuola Midtjylland. È un regista che unisce equilibrio, corsa e resistenza. Arrivato nel 2023, ha subito messo in mostra precisione nei passaggi e continuità di rendimento. Dieci partite nella Bundesliga austriaca, otto con la fascia di capitano. Rendimento in crescita: 84% di passaggi completati e 10,4 chilometri a partita. Imposta la manovra e protegge la difesa. Non è un regista creativo, ma un mediano box-to-box: rompe le linee con il pressing, scherma la difesa e cerca il passaggio filtrante. Contro il Rapid Vienna ha recuperato 7 palloni e intercettato 5 passaggi, mostrando attenzione tattica e senso della posizione. Settantacinque sprint totali in questa stagione, picco di velocità di 32 km/h. Un lavoro silenzioso e costante.

I consigli di Thomas Letsch

È nato a Køge il 25 febbraio del 2001. Ha un contratto fino al 2029. Il suo cartellino ha una valutazione che sfiora i quindici milioni. Movimenti a catena, protezione del pallone e verticalizzazioni precise. Diversi club inglesi lo osservano. Sedici presenze tra campionato e coppe. Deve migliorare in fase offensiva: Thomas Letsch, l’allenatore del Salisburgo, gli chiede di incidere di più in fase offensiva e di provare il tiro da fuori area. Simbolo di disciplina e costanza. Tackle, copertura e altruismo. Nei test atletici fa registrare risultati da maratoneta per resistenza e brillantezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS