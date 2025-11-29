Mads Bidstrup e la fascia di capitano del Salisburgo

La fascia di capitano è un premio alla serietà. Mads Bidstrup ha trovato nel Salisburgo la sua dimensione. Classe 2001, un metro e 75, 70 chili, scuola Midtjylland. È un regista che unisce equilibrio, corsa e resistenza. Arrivato nel 2023, ha subito messo in mostra precisione nei passaggi e continuità di rendimento. Dieci partite nella Bundesliga austriaca, otto con la fascia di capitano. Rendimento in crescita: 84% di passaggi completati e 10,4 chilometri a partita. Imposta la manovra e protegge la difesa. Non è un regista creativo, ma un mediano box-to-box: rompe le linee con il pressing, scherma la difesa e cerca il passaggio filtrante. Contro il Rapid Vienna ha recuperato 7 palloni e intercettato 5 passaggi, mostrando attenzione tattica e senso della posizione. Settantacinque sprint totali in questa stagione, picco di velocità di 32 km/h. Un lavoro silenzioso e costante.