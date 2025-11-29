Mads Bidstrup e la fascia di capitano del Salisburgo
La fascia di capitano è un premio alla serietà. Mads Bidstrup ha trovato nel Salisburgo la sua dimensione. Classe 2001, un metro e 75, 70 chili, scuola Midtjylland. È un regista che unisce equilibrio, corsa e resistenza. Arrivato nel 2023, ha subito messo in mostra precisione nei passaggi e continuità di rendimento. Dieci partite nella Bundesliga austriaca, otto con la fascia di capitano. Rendimento in crescita: 84% di passaggi completati e 10,4 chilometri a partita. Imposta la manovra e protegge la difesa. Non è un regista creativo, ma un mediano box-to-box: rompe le linee con il pressing, scherma la difesa e cerca il passaggio filtrante. Contro il Rapid Vienna ha recuperato 7 palloni e intercettato 5 passaggi, mostrando attenzione tattica e senso della posizione. Settantacinque sprint totali in questa stagione, picco di velocità di 32 km/h. Un lavoro silenzioso e costante.
I consigli di Thomas Letsch
È nato a Køge il 25 febbraio del 2001. Ha un contratto fino al 2029. Il suo cartellino ha una valutazione che sfiora i quindici milioni. Movimenti a catena, protezione del pallone e verticalizzazioni precise. Diversi club inglesi lo osservano. Sedici presenze tra campionato e coppe. Deve migliorare in fase offensiva: Thomas Letsch, l’allenatore del Salisburgo, gli chiede di incidere di più in fase offensiva e di provare il tiro da fuori area. Simbolo di disciplina e costanza. Tackle, copertura e altruismo. Nei test atletici fa registrare risultati da maratoneta per resistenza e brillantezza.