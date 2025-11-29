Viktor Dadason, l’idolo Haaland e le due perle in Champions

Sono andati a scoprirlo vicino ai ghiacciai. Viktor Dadason è l’ultima invenzione del Copenaghen. Centravanti, diciassette anni, un metro e 93, tre partite e due gol (al Borussia Dortmund e al Kairat Almaty) in Champions. È nato il 30 giugno del 2008: passaporto islandese e repertorio ricco. Arrivato dal Fram Reykjavik nel 2023, ha firmato il primo contratto professionistico nell’ottobre del 2025. È diventato uno dei marcatori più giovani nella storia della nuova Coppa dei Campioni. Dadason non è solo centimetri e potenza: sa attaccare gli spazi e proteggere il pallone. Stacco di testa, tempismo, dialogo con i compagni. In 16 partite stagionali, considerando anche la squadra Under 19, ha segnato 9 gol e fornito 2 assist, con una media di 2,1 conclusioni ogni match e 1,7 dribbling riusciti. Percorre 9,8 km a partita, con picchi di 33 km/h in contropiede. La lettura del gioco gli permette di muoversi tra le linee e anticipare il tempo di passaggio.