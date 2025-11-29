Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Viktor Dadason, l’idolo Haaland e le due perle in Champions © APS

Viktor Dadason, l’idolo Haaland e le due perle in Champions

Islandese, 17 anni, gioca nel Copenhagen: ha segnato al Borussia Dortmund e al Kairat. È costato 300.000 euro
Stefano Chioffi
2 min

Sono andati a scoprirlo vicino ai ghiacciai. Viktor Dadason è l’ultima invenzione del Copenaghen. Centravanti, diciassette anni, un metro e 93, tre partite e due gol (al Borussia Dortmund e al Kairat Almaty) in Champions. È nato il 30 giugno del 2008: passaporto islandese e repertorio ricco. Arrivato dal Fram Reykjavik nel 2023, ha firmato il primo contratto professionistico nell’ottobre del 2025. È diventato uno dei marcatori più giovani nella storia della nuova Coppa dei Campioni. Dadason non è solo centimetri e potenza: sa attaccare gli spazi e proteggere il pallone. Stacco di testa, tempismo, dialogo con i compagni. In 16 partite stagionali, considerando anche la squadra Under 19, ha segnato 9 gol e fornito 2 assist, con una media di 2,1 conclusioni ogni match e 1,7 dribbling riusciti. Percorre 9,8 km a partita, con picchi di 33 km/h in contropiede. La lettura del gioco gli permette di muoversi tra le linee e anticipare il tempo di passaggio.

È costato 300.000 euro

È nato il 30 giugno del 2008. Dadason si adatta a diversi sistemi offensivi: può fare la prima punta, attaccare lo spazio e lavorare in un tridente mobile. Sorprende per la freddezza che dimostra quando è sotto pressione. A livello di struttura muscolare è già formato. Il suo idolo è Haaland. La sua evoluzione fa pensare ai dirigenti del Copenaghen che Dadason possa diventare un’ottima operazione di mercato. È stato scoperto nel Fram Reykjavík. È costato trecentomila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS