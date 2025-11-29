Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Couhaib Driouech, il jolly a sorpresa del Psv Eindhoven © Getty Images

Couhaib Driouech, il jolly a sorpresa del Psv Eindhoven

Attaccante, classe 2002, marocchino, tre gol in quattro partite di Champions
Stefano Chioffi
2 min

È nato in Olanda, ma ha scelto il passaporto marocchino. Couhaib Driouech sta costruendo la sua identità nel Psv Eindhoven: quattro partite e tre gol in Champions (uno al Napoli e due all’Olympiacos). Classe 2002, attaccante, un metro e 78, ha svolto la classica trafila a livello giovanile nell’Heerenveen e nell’Excelsior Rotterdam, prima di firmare col Psv un contratto fino al 2029. In questa stagione insegue la definitiva consacrazione. Rapidità, dribbling stretto e lettura degli spazi: qualità che gli permettono di muoversi tra le linee.

La carta di Bosz

Non è un centravanti puro, può giocare da ala, seconda punta o trequartista offensivo, adattandosi agli schemi. Cambi di direzione e accelerazioni che sorprendono. Contro il Feyenoord si è fatto ammirare anche per la splendida sintinia raggiunta con il giapponese Ueda. Due assist in Eredivisie. Fa salire la squadra, dialoga con centrocampisti e terzini, sfrutta ogni ripartenza. La velocità è uno dei suoi punti di forza. Il Psv lo considera un investimento a lungo termine. Driouech è capace di trasformare minuti limitati in un impatto reale. Agilità, visione e concretezza: è una soluzione per l’allenatore Peter Bosz.

