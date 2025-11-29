Couhaib Driouech, il jolly a sorpresa del Psv Eindhoven

È nato in Olanda, ma ha scelto il passaporto marocchino. Couhaib Driouech sta costruendo la sua identità nel Psv Eindhoven: quattro partite e tre gol in Champions (uno al Napoli e due all’Olympiacos). Classe 2002, attaccante, un metro e 78, ha svolto la classica trafila a livello giovanile nell’Heerenveen e nell’Excelsior Rotterdam, prima di firmare col Psv un contratto fino al 2029. In questa stagione insegue la definitiva consacrazione. Rapidità, dribbling stretto e lettura degli spazi: qualità che gli permettono di muoversi tra le linee.