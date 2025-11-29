Tyler Morton e il primo posto del Lione in Europa League: il suo maestro è Fonseca

Lo spettacolo di Anfield Road gli è rimasto nel cuore. Tyler Morton è uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1 . È nato in Inghilterra , a dieci minuti di autobus dal regno del Liverpool, il 14 aprile del 2002: un metro e 85, batterie infinite, 77 chili, è cresciuto nel settore giovanile dei Reds . Dopo alcuni prestiti (al Blackburn e all’ Hull ) ha scelto il Lione in estate per mettersi sulla bilancia e comprendere le sue prospettive. Rapido e tosto, abituato a dare verticalità all’azione. La Ligue 1 è un passaggio a livello per le sue ambizioni. Ha firmato un contratto fino al 2030. È costato dieci milioni. Sedici presenze, un gol e un assist tra campionato e coppe. Morton percorre in media 10,4 km a partita, completa l’86% dei passaggi e intercetta 3,1 palloni ogni 90 minuti.

Il primo posto

È un mediano moderno, capace di schermare la difesa e guidare il pressing. Contro il Rennes, in 70 minuti, Morton ha recuperato 9 palloni, impostato 3 azioni e dato sostanza alla squadra di Paulo Fonseca, che occupa il primo posto nel girone extralarge di Europa League: dodici punti, come Midtyjlland e Aston Villa. Il suo ruolo nel Lione è centrale: agisce come equilibratore, garantendo compattezza e velocità di esecuzione. Tecnica, muscoli e razionale: sa leggere i tempi della manovra, permette alla squadra di muoversi compatta e organizzata. Non cerca il protagonismo con i dribbling: la sua forza è la concretezza. Costante e metodico, è diventato fondamentale negli schemi di Fonseca. Può giocare nel 4‑3‑3 come play e nel 4‑2‑3‑1 come mezzala. La versatilità lo rende prezioso per ogni disegno tattico. In Francia si è inserito subito. Vuole consolidarsi e attirare l’interesse di qualche big. È un giocatore poco appariscente, ma essenziale. Versatile e completo. È nato a Wallasey il 31 ottobre del 2002.