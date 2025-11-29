Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tyler Morton e il primo posto del Lione in Europa League: il suo maestro è Fonseca © APS

Tyler Morton e il primo posto del Lione in Europa League: il suo maestro è Fonseca

Inglese, 23 anni, mediano: è cresciuto nel Liverpool, che l’ha ceduto in estate per dieci milioni
Stefano Chioffi
2 min

Lo spettacolo di Anfield Road gli è rimasto nel cuore. Tyler Morton è uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1. È nato in Inghilterra, a dieci minuti di autobus dal regno del Liverpool, il 14 aprile del 2002: un metro e 85, batterie infinite, 77 chili, è cresciuto nel settore giovanile dei Reds. Dopo alcuni prestiti (al Blackburn e all’Hull) ha scelto il Lione in estate per mettersi sulla bilancia e comprendere le sue prospettive. Rapido e tosto, abituato a dare verticalità all’azione. La Ligue 1 è un passaggio a livello per le sue ambizioni. Ha firmato un contratto fino al 2030. È costato dieci milioni. Sedici presenze, un gol e un assist tra campionato e coppe. Morton percorre in media 10,4 km a partita, completa l’86% dei passaggi e intercetta 3,1 palloni ogni 90 minuti.

Il primo posto

È un mediano moderno, capace di schermare la difesa e guidare il pressing. Contro il Rennes, in 70 minuti, Morton ha recuperato 9 palloni, impostato 3 azioni e dato sostanza alla squadra di Paulo Fonseca, che occupa il primo posto nel girone extralarge di Europa League: dodici punti, come Midtyjlland e Aston Villa. Il suo ruolo nel Lione è centrale: agisce come equilibratore, garantendo compattezza e velocità di esecuzione. Tecnica, muscoli e razionale: sa leggere i tempi della manovra, permette alla squadra di muoversi compatta e organizzata. Non cerca il protagonismo con i dribbling: la sua forza è la concretezza. Costante e metodico, è diventato fondamentale negli schemi di Fonseca. Può giocare nel 4‑3‑3 come play e nel 4‑2‑3‑1 come mezzala. La versatilità lo rende prezioso per ogni disegno tattico. In Francia si è inserito subito. Vuole consolidarsi e attirare l’interesse di qualche big. È un giocatore poco appariscente, ma essenziale. Versatile e completo. È nato a Wallasey il 31 ottobre del 2002.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS