Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ole Didrik Blomberg, la firma per il Bodø/Glimt e il gol alla Juve © APS

Ole Didrik Blomberg, la firma per il Bodø/Glimt e il gol alla Juve

Attaccante, 25 anni, norvegese, è diventato uno dei fedelissimi del tecnico Kjetil Knutsen
Stefano Chioffi
2 min

Nel gelo di Bodø, tra neve e vento, Ole Didrik Blomberg si è costruito una delle serate più emozionanti della sua carriera. Il gol in Champions contro la Juve, nonostante la sconfitta finale firmata al 91’ da Jonathan David, è come una medaglia per questo attaccante esterno. Concretezza e determinazione, appartiene per mentalità a un calcio proletario. Ha trovato nel Bodø/Glimt l’ambiente ideale per farsi conoscere. Nato a Bergen il 12 giugno del 2000, è alto un metro e 82 e pesa 75 chili. Blomberg proviene dai vivai del Gneist, dell’Åsane e del Brann, dove aveva incontrato qualche ostacolo che ne aveva rallentato la crescita. Il trasferimento al Bodø/Glimt, all’inizio del 2025, ha segnato una svolta: il club norvegese gli ha dato fiducia e continuità. Sei gol in campionato e uno in Champions, ma soprattutto la stima del tecnico Kjetil Knutsen.

La doppietta al Rosenborg

Destro naturale. Percorre in media 9,8 km a partita. Scatti e cambi di direzione. Oltre ai sei gol, ha garantito quattro assist. Riesce a ragionare anche da mezzapunta, perché apre varchi per i blitz dei suoi compagni. Contro il Rosenborg ha segnato due gol in contropiede. Blomberg partecipa alla costruzione del gioco, puntuali le sponde per gli esterni e i centrocampisti. In campionato ha colpito anche nelle gare con l’Haugesund, il Brann, il Sandfjord e ancora con il Brann. Nel Bodø ha curato a fondo la preparazione atletica: è un altro dei suoi segreti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

