Ole Didrik Blomberg, la firma per il Bodø/Glimt e il gol alla Juve

Nel gelo di Bodø, tra neve e vento, Ole Didrik Blomberg si è costruito una delle serate più emozionanti della sua carriera. Il gol in Champions contro la Juve, nonostante la sconfitta finale firmata al 91’ da Jonathan David, è come una medaglia per questo attaccante esterno. Concretezza e determinazione, appartiene per mentalità a un calcio proletario. Ha trovato nel Bodø/Glimt l’ambiente ideale per farsi conoscere. Nato a Bergen il 12 giugno del 2000, è alto un metro e 82 e pesa 75 chili. Blomberg proviene dai vivai del Gneist, dell’Åsane e del Brann, dove aveva incontrato qualche ostacolo che ne aveva rallentato la crescita. Il trasferimento al Bodø/Glimt, all’inizio del 2025, ha segnato una svolta: il club norvegese gli ha dato fiducia e continuità. Sei gol in campionato e uno in Champions, ma soprattutto la stima del tecnico Kjetil Knutsen.