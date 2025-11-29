Corriere dello Sport.it
Hamza Igamane e la casa dei talenti del Lille © APS

Hamza Igamane e la casa dei talenti del Lille

Attaccante, 23 anni, marocchino, 4 gol in Ligue 1 e 4 in Europa League: è arrivato in estate dai Rangers al posto di Jonathan David
Stefano Chioffi
2 min

Giocava sulla spiaggia di Temara, in Marocco. Dal mare alla Ligue 1. Hamza Igamane è un figlio del Far Rabat, un club che ha vinto tredici titoli nella sua storia. Ma prima di volare in Francia si era messo in luce in Scozia, nei Rangers: sedici gol tra campionato e coppe. Il Lille l’ha preso alla fine agosto, l’ha scelto al posto di Jonathan David, passato alla Juve. Ventitré anni, un metro e 81, quattro gol in Ligue 1 e quattro in Europa League. I Rangers, nello spazio di tredici mesi, l’hanno acquistato per 2,3 milioni di sterline e l’hanno ceduto per 11,5. In Francia ha firmato un contratto per cinque stagioni.

Un debutto da film

Centravanti moderno e completo: coniuga fisicità, tecnica e movimento. Da film il debutto in Ligue 1: il 30 agosto, contro il Lorient, entra dalla panchina e segna una doppietta nel giro di dieci minuti. Istinto e rapidità di esecuzione. Igamane non si limita a finalizzare: lavora costantemente per aprire spazi, dialogare con i compagni e creare superiorità numerica sulle fasce o tra le linee. La sua velocità nello stretto e il dribbling secco lo rendono pericoloso negli uno contro uno. Dribbling, protezione del pallone e tiro. È un destro naturale. Lavora in pressing e partecipa alla manovra. La sua capacità di attaccare lo spazio lo rende imprevedibile. Ha una media di 2,3 dribbling vincenti a partita. Precisione, rapidità e tenuta atletica. Può diventare un attaccante di riferimento in Ligue 1 e attirare l’interesse di club di livello superiore. Il suo campione preferito è Mbappé. Ha firmato un contratto fino al 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

