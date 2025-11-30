Hyeon‑gyu, l’affare del Genk in Corea del Sud

Il suo punto di partenza è Namyangju , Corea del Sud : una città a trenta chilometri da Seul . Ora viene festeggiato sotto la curva dai tifosi del Genk : cinque gol nel campionato belga e tre in Europa League . Centravanti, un metro e 87, la sua maglia numero 9 va di moda alla Luminus Arena . Hyeon‑gyu è arrivato in Belgio nel 2024. Un colpo low cost, in linea con la politica di una società abituata a scoprire, valorizzare e rivendere. È costato 2,7 milioni di euro. Giocava in Scozia, nel Celtic , che lo aveva portato nella Scottish Premiership dopo averlo visto giocare nel Suwon Bluewings .

La sua storia

Nato nel 2001, ha compiuto 24 anni il 12 aprile. Piede destro dominante e sinistro affidabile. Il coreano combina fisicità, rapidità e intelligenza nello spazio. Hyeon‑gyu si è adattato rapidamente ai sistemi del calcio europeo, caratterizzato da un ritmo elevato e da un pressing continuo. Potente, svelto, ordinato, 82% di passaggi completati. Tiro preciso, stacco di testa, visione di gioco. Progressione e tempismo. Ha personalità, fa salire la squadra, ha forza e resistenza, fa la differenza con i suoi cambi di direzione. Centravanti completo, può adattarsi al ruolo di seconda punta. Combinazioni e verticalizzazioni. Hyeon‑gyu ha un contatto fino al 2028 e vale quasi dieci milioni.