Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Hyeon‑gyu, l’affare del Genk in Corea del Sud © APS

Hyeon‑gyu, l’affare del Genk in Corea del Sud

Centravanti, 24 anni, cinque gol nel campionato belga e tre in Europa League. È costato 2,7 milioni. A scoprirlo per primo è stato il Celtic
Stefano Chioffi
2 min

Il suo punto di partenza è Namyangju, Corea del Sud: una città a trenta chilometri da Seul. Ora viene festeggiato sotto la curva dai tifosi del Genk: cinque gol nel campionato belga e tre in Europa League. Centravanti, un metro e 87, la sua maglia numero 9 va di moda alla Luminus Arena. Hyeon‑gyu è arrivato in Belgio nel 2024. Un colpo low cost, in linea con la politica di una società abituata a scoprire, valorizzare e rivendere. È costato 2,7 milioni di euro. Giocava in Scozia, nel Celtic, che lo aveva portato nella Scottish Premiership dopo averlo visto giocare nel Suwon Bluewings.

La sua storia

Nato nel 2001, ha compiuto 24 anni il 12 aprile. Piede destro dominante e sinistro affidabile. Il coreano combina fisicità, rapidità e intelligenza nello spazio. Hyeon‑gyu si è adattato rapidamente ai sistemi del calcio europeo, caratterizzato da un ritmo elevato e da un pressing continuo. Potente, svelto, ordinato, 82% di passaggi completati. Tiro preciso, stacco di testa, visione di gioco. Progressione e tempismo. Ha personalità, fa salire la squadra, ha forza e resistenza, fa la differenza con i suoi cambi di direzione. Centravanti completo, può adattarsi al ruolo di seconda punta. Combinazioni e verticalizzazioni. Hyeon‑gyu ha un contatto fino al 2028 e vale quasi dieci milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS