Hyeon‑gyu, l’affare del Genk in Corea del Sud
Il suo punto di partenza è Namyangju, Corea del Sud: una città a trenta chilometri da Seul. Ora viene festeggiato sotto la curva dai tifosi del Genk: cinque gol nel campionato belga e tre in Europa League. Centravanti, un metro e 87, la sua maglia numero 9 va di moda alla Luminus Arena. Hyeon‑gyu è arrivato in Belgio nel 2024. Un colpo low cost, in linea con la politica di una società abituata a scoprire, valorizzare e rivendere. È costato 2,7 milioni di euro. Giocava in Scozia, nel Celtic, che lo aveva portato nella Scottish Premiership dopo averlo visto giocare nel Suwon Bluewings.
La sua storia
Nato nel 2001, ha compiuto 24 anni il 12 aprile. Piede destro dominante e sinistro affidabile. Il coreano combina fisicità, rapidità e intelligenza nello spazio. Hyeon‑gyu si è adattato rapidamente ai sistemi del calcio europeo, caratterizzato da un ritmo elevato e da un pressing continuo. Potente, svelto, ordinato, 82% di passaggi completati. Tiro preciso, stacco di testa, visione di gioco. Progressione e tempismo. Ha personalità, fa salire la squadra, ha forza e resistenza, fa la differenza con i suoi cambi di direzione. Centravanti completo, può adattarsi al ruolo di seconda punta. Combinazioni e verticalizzazioni. Hyeon‑gyu ha un contatto fino al 2028 e vale quasi dieci milioni.