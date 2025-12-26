Sean Steur, dall’esordio con Farioli alla new generation dell’Ajax

È un divorzio che ha lasciato un segno. Alla Cruijff Arena hanno nostalgia di Francesco Farioli , che ha deciso di separasi dall’ Ajax a maggio dopo il secondo posto in Eredivisie e ora sta dominando il campionato sulla panchina del Porto , primo con cinque punti di vantaggio sullo Sporting e a +8 sul Benfica di Mourinho . L’avventura del suo successore, John Heitinga , è terminata il 6 novembre. Ora l’Ajax galleggia al terzo posto, a -16 dal Psv Eindhoven , e viene allenato da Fred Grim , scelto ad interim per tamponare l’emergenza. Una crisi che ha radici lontane, dal 2016 il club di Amsterdam ha cambiato dodici tecnici: Frank De Boer , Peter Bosz , Marcel Keizer , Michael Reiziger , Erik Ten Hag , Alfred Schreuder , Maurice Steijn , Hedwiges Maduro , John Van’t Schip , Farioli e Heitinga. L’ultimo titolo in Eredivisie è arrivato nel 2022.

Una strada in salita

Il ricambio generazionale si sta rivelando faticoso. Ma la fabbrica di talenti del De Toekomst, il centro sportivo dell’Ajax, continua a proporre profili interessanti: dal centrale Jorthy Mokio (2008) all’ala destra Mika Godts (2005), dal trequartista Oscar Gloukh (2004) al difensore Youri Bass (2003), dal terzino Anton Gaaei (2002) al regista Youri Regeer (2003). Si nutrono grandi aspettative anche intorno alla crescita di Sean Steur, mezzala, un metro e 83, gioiello dell’Olanda Under 18, tre presenze in Eredivisie e una da titolare in Champions con un assist nella partita vinta per 4-2 contro il Qarabag.

Un fratello portiere

Steur ha diciassette anni, è nato a Purmerend l’11 gennaio del 2008. In estate, il 14 agosto, ha firmato un contratto per tre stagioni, fino al 2028. Ha iniziato nel settore giovanile del Volendam e nel 2016 è arrivato gratis all’Ajax. Un’ascesa rapida. Il 10 maggio del 2024 ha debuttato nella squadra B contro l’Az Alkmaar, in Eerste Divisie. Dall’estate del 2024 si allena con il gruppo dei big e il 16 febbraio del 2025 ha esordito in Eredivisie contro l’Heracles Almelo: a lanciarlo è stato Farioli. Centrocampista completo: scatto, tecnica raffinata, tiro da fuori area, incursioni, visione di gioco. È mancino, ma fa la differenza anche con il destro. Suo padre, Johan, è stato un calciatore, mentre suo fratello Roy è un portiere del 2005 che gioca nel Volendam.