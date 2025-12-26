Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sean Steur, dall’esordio con Farioli alla new generation dell’Ajax © EPA

Sean Steur, dall’esordio con Farioli alla new generation dell’Ajax

Mezzala, classe 2008, è l’ultima scoperta del club olandese, che ha cambiato dodici allenatori in nove anni e sta vivendo una fase complicata
Stefano Chioffi
3 min

È un divorzio che ha lasciato un segno. Alla Cruijff Arena hanno nostalgia di Francesco Farioli, che ha deciso di separasi dall’Ajax a maggio dopo il secondo posto in Eredivisie e ora sta dominando il campionato sulla panchina del Porto, primo con cinque punti di vantaggio sullo Sporting e a +8 sul Benfica di Mourinho. L’avventura del suo successore, John Heitinga, è terminata il 6 novembre. Ora l’Ajax galleggia al terzo posto, a -16 dal Psv Eindhoven, e viene allenato da Fred Grim, scelto ad interim per tamponare l’emergenza. Una crisi che ha radici lontane, dal 2016 il club di Amsterdam ha cambiato dodici tecnici: Frank De Boer, Peter Bosz, Marcel Keizer, Michael Reiziger, Erik Ten Hag, Alfred Schreuder, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John Van’t Schip, Farioli e Heitinga. L’ultimo titolo in Eredivisie è arrivato nel 2022.

Una strada in salita

Il ricambio generazionale si sta rivelando faticoso. Ma la fabbrica di talenti del De Toekomst, il centro sportivo dell’Ajax, continua a proporre profili interessanti: dal centrale Jorthy Mokio (2008) all’ala destra Mika Godts (2005), dal trequartista Oscar Gloukh (2004) al difensore Youri Bass (2003), dal terzino Anton Gaaei (2002) al regista Youri Regeer (2003). Si nutrono grandi aspettative anche intorno alla crescita di Sean Steur, mezzala, un metro e 83, gioiello dell’Olanda Under 18, tre presenze in Eredivisie e una da titolare in Champions con un assist nella partita vinta per 4-2 contro il Qarabag.

Un fratello portiere

Steur ha diciassette anni, è nato a Purmerend l’11 gennaio del 2008. In estate, il 14 agosto, ha firmato un contratto per tre stagioni, fino al 2028. Ha iniziato nel settore giovanile del Volendam e nel 2016 è arrivato gratis all’Ajax. Un’ascesa rapida. Il 10 maggio del 2024 ha debuttato nella squadra B contro l’Az Alkmaar, in Eerste Divisie. Dall’estate del 2024 si allena con il gruppo dei big e il 16 febbraio del 2025 ha esordito in Eredivisie contro l’Heracles Almelo: a lanciarlo è stato Farioli. Centrocampista completo: scatto, tecnica raffinata, tiro da fuori area, incursioni, visione di gioco. È mancino, ma fa la differenza anche con il destro. Suo padre, Johan, è stato un calciatore, mentre suo fratello Roy è un portiere del 2005 che gioca nel Volendam.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS