Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Acheampong entra nella lista della Fiorentina © EPA

Acheampong entra nella lista della Fiorentina

Non solo Disasi e Dragusin, il club di Commisso valuta anche il centrale inglese del Chelsea: ha 19 anni e in Premier ha segnato un gol al Nottingham Forest
Stefano Chioffi
2 min

La Fiorentina aspetta l’arrivo di Paratici. Commisso prepara un’altra rivoluzione: struttura societaria da riorganizzare e squadra da ridisegnare in corsa dopo un girone d’andata da incubo (nove punti e solo una vittoria in diciassette giornate). Il manager sta definendo ogni dettaglio del suo divorzio dal Tottenham. L’idea è quella di arrivare a Firenze il 5 gennaio. Dzeko è in partenza, Gudmundsson resta in bilico. Si lavora su Jereme Boga, pronto a lasciare il Nizza. Ma la priorità verrà data alla difesa, che in campionato ha subìto 28 gol. 

Gli obiettivi

Piacciono Disasi del Chelsea e Dragusin del Tottenham. Ma la Fiorentina si è informata anche su Josh Acheampong, altro gioiello dei Blues: Maresca può cederlo in prestito. È un centrale, ha 19 anni, è nato il 5 maggio del 2006, fa già parte della nazionale inglese Under 21: un metro e 90, londinese, origini ghanesi, cinque presenze e un gol al Nottingham Forest in Premier. Il Chelsea non vuole lasciarlo andare via a titolo definitivo. Acheampong ha avuto spazio anche in Champions: quattro presenze, 148 minuti, risposte sempre convincenti. È un difensore completo, rapido, a livello tattico è già maturo. Colpo di testa, visione di gioco, anticipo. Ha un contratto fino al 2029. È entrato nell’accademia del Chelsea quando aveva otto anni. Ha frequentato la Forest School, a Walthamstow. Viene monitorato dal Manchester City: è stimato da Pep Guardiola. Anche il Bayern, seguendo i consigli di Vincent Kompany, è entrato in scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS