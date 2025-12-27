Acheampong entra nella lista della Fiorentina

La Fiorentina aspetta l’arrivo di Paratici . Commisso prepara un’altra rivoluzione: struttura societaria da riorganizzare e squadra da ridisegnare in corsa dopo un girone d’andata da incubo (nove punti e solo una vittoria in diciassette giornate). Il manager sta definendo ogni dettaglio del suo divorzio dal Tottenham . L’idea è quella di arrivare a Firenze il 5 gennaio. Dzeko è in partenza, Gudmundsson resta in bilico. Si lavora su Jereme Boga , pronto a lasciare il Nizza . Ma la priorità verrà data alla difesa, che in campionato ha subìto 28 gol.

Gli obiettivi

Piacciono Disasi del Chelsea e Dragusin del Tottenham. Ma la Fiorentina si è informata anche su Josh Acheampong, altro gioiello dei Blues: Maresca può cederlo in prestito. È un centrale, ha 19 anni, è nato il 5 maggio del 2006, fa già parte della nazionale inglese Under 21: un metro e 90, londinese, origini ghanesi, cinque presenze e un gol al Nottingham Forest in Premier. Il Chelsea non vuole lasciarlo andare via a titolo definitivo. Acheampong ha avuto spazio anche in Champions: quattro presenze, 148 minuti, risposte sempre convincenti. È un difensore completo, rapido, a livello tattico è già maturo. Colpo di testa, visione di gioco, anticipo. Ha un contratto fino al 2029. È entrato nell’accademia del Chelsea quando aveva otto anni. Ha frequentato la Forest School, a Walthamstow. Viene monitorato dal Manchester City: è stimato da Pep Guardiola. Anche il Bayern, seguendo i consigli di Vincent Kompany, è entrato in scena.