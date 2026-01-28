Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Andres Cuenca, il no al Barcellona e la firma con il Como

Andres Cuenca, il no al Barcellona e la firma con il Como

Difensore centrale, classe 2007, lavorerà da luglio con Fabregas: il club dei fratelli Hartono l’ha acquistato a gennaio e ha deciso di girarlo in prestito per sei mesi allo Sporting Gijon
Stefano Chioffi
2 min

Ha rinunciato alla maglia del Barcellona per sposare a luglio il progetto di Cesc Fabregas. Una scelta controcorrente, quella di Andrés Cuenca, classe 2007, difensore centrale, mancino. Aveva il contratto in scadenza, ha rifiutato la proposta di rinnovo del direttore sportivo Deco e ha prenotato l’aereo per Linate: visite mediche e poi il prestito fino a giugno allo Sporting Gijon. Si è legato al Como dei fratelli Hartono, che continuano a investire con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Europa e di proseguire il viaggio in Coppa Italia: eliminata la Fiorentina, dopo il 3-1 in rimonta al Franchi, Fabregas si prepara a sfidare il Napoli nei quarti di finale.

Il maestro Cesc

Cuenca è affascinato dall’idea di lavorare con Fabregas, manager totale di un club che sta trovando una nuova dimensione. Sarà il settimo spagnolo del Como. Si sentirà a casa: in estate lo aspettano Jacobo Ramon, Alex Valle, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez e Alvaro Morata. Mezzo milione al Barcellona, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Cuenca è un prodotto della Masia, la cantera creata alla fine degli Anni Settanta dal presidente Josep Lluis Nuñez e da Johan Cruijff. Mancino, fisico strutturato, un metro e 86, elegante nei movimenti. Ordinato in impostazione, sicuro nella gestione del reparto, abituato a difendere in campo aperto. Ha una forte personalità, così hanno raccontato i suoi allenatori a livello giovanile: Pol Planas, Juliano Belletti, Albert Sanchez, Sergi Milà, Oscar Lopez e Rafa Marquez. Nel Barcellona aveva anche debuttato in Champions: un’idea di Hansi Flick, pronto a lanciarlo il primo ottobre del 2024 per sette minuti contro lo Young Boys (5-0). Sette minuti di emozione e adrenalina.

