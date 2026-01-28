Andres Cuenca, il no al Barcellona e la firma con il Como

Ha rinunciato alla maglia del Barcellona per sposare a luglio il progetto di Cesc Fabregas . Una scelta controcorrente, quella di Andrés Cuenca , classe 2007, difensore centrale, mancino. Aveva il contratto in scadenza, ha rifiutato la proposta di rinnovo del direttore sportivo Deco e ha prenotato l’aereo per Linate : visite mediche e poi il prestito fino a giugno allo Sporting Gijon . Si è legato al Como dei fratelli Hartono , che continuano a investire con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Europa e di proseguire il viaggio in Coppa Italia : eliminata la Fiorentina , dopo il 3-1 in rimonta al Franchi , Fabregas si prepara a sfidare il Napoli nei quarti di finale.

Il maestro Cesc

Cuenca è affascinato dall’idea di lavorare con Fabregas, manager totale di un club che sta trovando una nuova dimensione. Sarà il settimo spagnolo del Como. Si sentirà a casa: in estate lo aspettano Jacobo Ramon, Alex Valle, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez e Alvaro Morata. Mezzo milione al Barcellona, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Cuenca è un prodotto della Masia, la cantera creata alla fine degli Anni Settanta dal presidente Josep Lluis Nuñez e da Johan Cruijff. Mancino, fisico strutturato, un metro e 86, elegante nei movimenti. Ordinato in impostazione, sicuro nella gestione del reparto, abituato a difendere in campo aperto. Ha una forte personalità, così hanno raccontato i suoi allenatori a livello giovanile: Pol Planas, Juliano Belletti, Albert Sanchez, Sergi Milà, Oscar Lopez e Rafa Marquez. Nel Barcellona aveva anche debuttato in Champions: un’idea di Hansi Flick, pronto a lanciarlo il primo ottobre del 2024 per sette minuti contro lo Young Boys (5-0). Sette minuti di emozione e adrenalina.