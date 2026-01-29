Kaloyan Bozhkov, il bulgaro scoperto dalla Dinamo Zagabria di Boban

Vive nel college della Dinamo Zagabria . Ha lasciato la famiglia in Bulgaria e si è trasferito in Croazia . Kaloyan Bozhkov viene già seguito dai grandi club stranieri: dal Barcellona al Bayern . Non è comune, a diciassette anni, farsi notare lontano da casa e trovare spazio nella lista dei 60 migliori talenti del mondo, stilata da The Guardian . Bozhkov, nella sua fascia d’età, si è imposto come uno dei centrocampisti più completi. Una crescita costruita con metodo. Dai campi del Lokomotiv Plovdiv e del Ludogorets Razgrad alla Dinamo del presidente Boban .

Mediano o regista, ma anche mezzala di inserimento. Destro naturale, gioca nella squadra baby di Jerko Leko, ha le chiavi del reparto. Ha firmato un contratto fino al 2027, è arrivato a Zagabria nella scorsa estate. Un metro e 83, 77 chili, dinamismo, visione di gioco, resistenza e forza nei contrasti. È nato il primo febbraio del 2008 a Plovdiv. È la stella della Bulgaria Under 19, guidata da Atanas Ribarski. Chi l’ha allenato nel Ludogorets sostiene che abbia le potenzialità per ritagliarsi uno spazio. Ha fatto un’esperienza anche nel Lokomotiva Zagabria. Conosce a memoria la storia dei campioni bulgari: Hristo Stoichkov, Dimitar Berbatov, e Krasimir Balakov. Bozhkov li ha conosciuti su YouTube. Si tiene distante dai paragoni, ha capito che gli esami sono appena cominciati.