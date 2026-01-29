Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kaloyan Bozhkov, il bulgaro scoperto dalla Dinamo Zagabria di Boban

Kaloyan Bozhkov, il bulgaro scoperto dalla Dinamo Zagabria di Boban

Regista o mezzala, classe 2008, cerca il grande salto sotto la supervisione di Zvone, presidente del club croato. Il Guardian l’ha inserito nella lista dei 60 migliori talenti
Stefano Chioffi
2 min

Vive nel college della Dinamo Zagabria. Ha lasciato la famiglia in Bulgaria e si è trasferito in Croazia. Kaloyan Bozhkov viene già seguito dai grandi club stranieri: dal Barcellona al Bayern. Non è comune, a diciassette anni, farsi notare lontano da casa e trovare spazio nella lista dei 60 migliori talenti del mondo, stilata da The Guardian. Bozhkov, nella sua fascia d’età, si è imposto come uno dei centrocampisti più completi. Una crescita costruita con metodo. Dai campi del Lokomotiv Plovdiv e del Ludogorets Razgrad alla Dinamo del presidente Boban.

Le soluzioni

Mediano o regista, ma anche mezzala di inserimento. Destro naturale, gioca nella squadra baby di Jerko Leko, ha le chiavi del reparto. Ha firmato un contratto fino al 2027, è arrivato a Zagabria nella scorsa estate. Un metro e 83, 77 chili, dinamismo, visione di gioco, resistenza e forza nei contrasti. È nato il primo febbraio del 2008 a Plovdiv. È la stella della Bulgaria Under 19, guidata da Atanas Ribarski. Chi l’ha allenato nel Ludogorets sostiene che abbia le potenzialità per ritagliarsi uno spazio. Ha fatto un’esperienza anche nel Lokomotiva Zagabria. Conosce a memoria la storia dei campioni bulgari: Hristo Stoichkov, Dimitar Berbatov, e Krasimir Balakov. Bozhkov li ha conosciuti su YouTube. Si tiene distante dai paragoni, ha capito che gli esami sono appena cominciati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS