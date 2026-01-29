Matías Satas e la fascia di capitano dell’Argentina Under 17

Diego Placente è il grande capo dell’ Argentina Under 17 e uno dei collaboratori più stretti del ct Lionel Scaloni . L’ex terzino di River Plate e Bayer Leverkusen ha 48 anni e sta crescendo la “nueva generación” dell’Albiceleste. La qualità non manca: dal trequartista Uriel Ojeda del San Lorenzo al centravanti Facundo Jainikoski dell’ Argentinos Juniors , dalla mezzala Ramiro Tulian del Belgrano all’attaccante esterno Felipe Esquivel del River Plate . La fascia di capitano, invece, ha deciso di consegnarla a Matias Satas , difensore centrale, mancino, classe 2008, uscito dalla scuola del Boca Juniors . Non ha ancora la patente, non guida, diventerà maggiorenne il 28 febbraio. Prepara l’esordio in Primeira División , allo stadio della Bombonera lo aspettano.

Romero e Martinez

In Argentina viene considerato, nel suo ruolo, il talento più promettente. Eleganza, personalità, anticipo. I suoi riferimenti sono Cristian Romero del Tottenham e Lisandro Martínez del Manchester United. Nato a Moron, Satas ha cominciato la carriera nel 77 Futbol Club, a Castelar: era un bambino. A nove anni ha realizzato il suo desiderio: allenarsi con la tuta del Boca Juniors. È stato scoperto da Luis Luquez: “Ha tutte le risorse per raggiungere alti livelli”. Il papà è un agente di polizia, la mamma insegna a scuola. È alto un metro e 85, pesa 77 chili: rapido, potente, attento. Ordinato in costruzione. Si sgancia in occasione dei calci piazzati. Ha tirato qualche rigore. Satas è uno dei pilastri del Boca B di Mariano Herrón. Mancino puro, si disimpegna anche con il piede destro. Il primo allenatore a convocarlo nella squadra maggiore era stato Fernando Gago, che ora lavora in Messico nel Necaxa.