Matías Satas e la fascia di capitano dell’Argentina Under 17
Diego Placente è il grande capo dell’Argentina Under 17 e uno dei collaboratori più stretti del ct Lionel Scaloni. L’ex terzino di River Plate e Bayer Leverkusen ha 48 anni e sta crescendo la “nueva generación” dell’Albiceleste. La qualità non manca: dal trequartista Uriel Ojeda del San Lorenzo al centravanti Facundo Jainikoski dell’Argentinos Juniors, dalla mezzala Ramiro Tulian del Belgrano all’attaccante esterno Felipe Esquivel del River Plate. La fascia di capitano, invece, ha deciso di consegnarla a Matias Satas, difensore centrale, mancino, classe 2008, uscito dalla scuola del Boca Juniors. Non ha ancora la patente, non guida, diventerà maggiorenne il 28 febbraio. Prepara l’esordio in Primeira División, allo stadio della Bombonera lo aspettano.
Romero e Martinez
In Argentina viene considerato, nel suo ruolo, il talento più promettente. Eleganza, personalità, anticipo. I suoi riferimenti sono Cristian Romero del Tottenham e Lisandro Martínez del Manchester United. Nato a Moron, Satas ha cominciato la carriera nel 77 Futbol Club, a Castelar: era un bambino. A nove anni ha realizzato il suo desiderio: allenarsi con la tuta del Boca Juniors. È stato scoperto da Luis Luquez: “Ha tutte le risorse per raggiungere alti livelli”. Il papà è un agente di polizia, la mamma insegna a scuola. È alto un metro e 85, pesa 77 chili: rapido, potente, attento. Ordinato in costruzione. Si sgancia in occasione dei calci piazzati. Ha tirato qualche rigore. Satas è uno dei pilastri del Boca B di Mariano Herrón. Mancino puro, si disimpegna anche con il piede destro. Il primo allenatore a convocarlo nella squadra maggiore era stato Fernando Gago, che ora lavora in Messico nel Necaxa.