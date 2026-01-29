Nico Guillén, la clausola del Siviglia e i paragoni con Redondo

A Nervión , nel centro sportivo del Siviglia , dove si allena la squadra di Almeyda , viene paragonato - per stile e caratteristiche - all’ex centrocampista argentino Fernando Redondo . Si chiama Nico Guillén , ha diciotto anni e il giornale Marca ha raccontato che il presidente José María del Nido e il ds Antonio Cordón stanno lavorando per blindarlo, dopo le recenti manovre del Real Madrid . Contratto fino al 2029 e clausola da venti milioni. Regista-mediano, cattura palloni e li distribuisce. Tackle e visione di gioco, intensità e geometria. Classe 2008, è nato a Huelva il 30 gennaio, è mancino, è alto un metro e 85.

Il gol al Birmingham

Nico Guillén è uno dei talenti cresciuti alla Carretera de Utrera, la cantera del Siviglia, dove è arrivato nel 2013. Sedici presenze e due gol (al Marbella e all’Atlético Sanluqueño) in Primera Federación con la squadra B, guidata da Luci Martín. Serietà e maturità. Almeyda lo fa allenare ogni tanto con i big, potrebbe aprirgli le porte della Liga entro la fine della stagione. In estate, il tecnico argentino lo aveva convocato per il ritiro. Guillén gli era piacuto, aveva segnato nell’amichevole con il Birmingham.

La Spagna Under 18

Si è conquistato un posto da titolare nella Spagna Under 18 del ct David Cubillo. Quattro partite e un gol alla Romania. Lo scorso 14 gennaio è stato uno dei protagonisti della sfida vinta 1-0 contro l’Italia baby: decisiva la rete di Pedro Rodriguez, mezzala di Ogíjares, classe 2008, cresciuto nel Barcellona e già entrato nei piani di Hansi Flick. Il Siviglia l’ha scoperto quando aveva cinque anni durante un torneo in Portogallo, a cui Guillén partecipò con il Tartessos di Huelva. È il risultato di un lungo lavoro svolto nella Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, il college del Siviglia. Si era fatto apprezzare anche dal predecessore di Almeyda: Javier García-Pimienta.