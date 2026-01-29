Ruud Nijstad, l’Olanda ha il difensore del futuro

L’Eredivisie è il campionato dei giovani. L’età media è di 24,9 anni e il 53% dei giocatori ha il passaporto olandese. Traccia chiara e definita: si lavora soprattutto sul territorio. Tra le novità di questa stagione c’è Ruud Nijstad, difensore centrale: è diventato maggiorenne da qualche giorno (il 17 gennaio) e ha una storia particolare, perché il Twente l’ha scoperto prima di Ajax, Psv Eindhoven e Feyenoord. È un classe 2008, è nato ad Almelo e nella nazionale Under 18 è stato premiato con la fascia di capitano dal ct Anoush Dastgir. Si è già affacciato in Eredivisie: sette presenze e un assist nella partita persa per 3-2 con l’Ajax. Un metro e 93, bravo di testa, marcatore puro e regista arretrato: è uno dei baby più interessanti nel circuito orange. È mancino, ha un contratto fino al 2027 e John Van den Brom, allenatore del Twente, l’ha schierato titolare anche nell’ultima giornata di campionato: 0-0 in casa con l’Excelsior. Nijstad ha giocato in una difesa a quattro accanto a Stav Lemkin, israeliano, ventidue anni.