giovedì 29 gennaio 2026
Ruud Nijstad, l’Olanda ha il difensore del futuro

Ruud Nijstad, l'Olanda ha il difensore del futuro

Centrale, classe 2008, il Twente l’ha scoperto prima di Ajax, Psv e Feyenoord
Stefano Chioffi
2 min

L’Eredivisie è il campionato dei giovani. L’età media è di 24,9 anni e il 53% dei giocatori ha il passaporto olandese. Traccia chiara e definita: si lavora soprattutto sul territorio. Tra le novità di questa stagione c’è Ruud Nijstad, difensore centrale: è diventato maggiorenne da qualche giorno (il 17 gennaio) e ha una storia particolare, perché il Twente l’ha scoperto prima di Ajax, Psv Eindhoven e Feyenoord. È un classe 2008, è nato ad Almelo e nella nazionale Under 18 è stato premiato con la fascia di capitano dal ct Anoush Dastgir. Si è già affacciato in Eredivisie: sette presenze e un assist nella partita persa per 3-2 con l’Ajax. Un metro e 93, bravo di testa, marcatore puro e regista arretrato: è uno dei baby più interessanti nel circuito orange. È mancino, ha un contratto fino al 2027 e John Van den Brom, allenatore del Twente, l’ha schierato titolare anche nell’ultima giornata di campionato: 0-0 in casa con l’Excelsior. Nijstad ha giocato in una difesa a quattro accanto a Stav Lemkin, israeliano, ventidue anni.

The Guardian e la lista dei 60

Van Dijk e De Ligt sono i suoi punti di riferimento. Fisico dominante e comportamenti da veterano. Ha cominciato da bambino nella scuola calcio del DETO di Vriezenveen. Crescita rapida. Potenza e coordinazione, qualità che attirano le big. Ha debuttato in Eredivisie il 5 ottobre 2025 nel derby contro l’Heracles. Il suo nome è stato inserito dal The Guardian nella lista dei migliori 60 talenti della Next Generation. Lo studiano Ajax, Psv e Feyenoord. Anche la Juve si è informata.

