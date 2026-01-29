Alexis Vossah, il gioiello del Tolosa seguito dal Psg

Si continua anche a viaggiare, il mercato non si fa solo con gli algoritmi. Allo Stadium di Tolosa , nelle ultime settimane, non mancano gli osservatori del Paris Saint-Germain : staff guidato da Pierre Reynaud . Si presentano in tribuna con un obiettivo: valutare la crescita di un centrocampista che a 17 anni sta già spostando gli equilibri. Alexis Vossah , classe 2008, è una delle novità emerse in Ligue 1 . Mediano, regista o mezzala: quindici presenze, un gol (proprio contro il Psg, alla terza giornata del girone d’andata) e un assist (nella sfida vinta per 2-1 contro l’ Olympique Lione ).

Caratteristiche e storia

Geometrie, pressing, chilometri. Cresciuto nel Cergy Pontoise, Vossah è entrato presto nell’accademia del Tolosa. Ha esordito in Ligue 1 il 16 agosto del 2025, vincendo 1-0 sul campo del Nizza con un gol di Sidibé. A lanciarlo è stato il tecnico Carles Martinez: ventidue minuti al posto di Mario Sauer, un approccio convincente. Ma la data con il cerchio rosso è il 30 agosto del 2025. Contro il Psg, in una partita finita 6-3 per la squadra di Luis Enrique, Vossah ha trovato il primo gol: un destro preciso che ha acceso definitivamente l’interesse dei parigini.

Alfortville e la famiglia

È nato l’11 marzo del 2008 a Alfortville. Un metro e 81, ambidestro, i suoi genitori hanno origini togolesi. Non è un titolare fisso, ha giocato 605 minuti in Ligue 1. È un elemento sempre più coinvolto in una squadra giovane e ambiziosa, ottava in classifica dopo diciannove giornate. Centrocampista polivalente: imposta e si inserisce. Il Tolosa gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028. Luis Enrique è un estimatore di Vossah. Appuntamento a luglio, quando un’idea di mercato potrebbe trasformarsi in una trattativa.