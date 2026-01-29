Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Alexis Vossah, il gioiello del Tolosa seguito dal Psg

Alexis Vossah, il gioiello del Tolosa seguito dal Psg

Mediano o mezzala, classe 2008, quindici partite e un gol in Ligue 1 proprio contro la squadra di Luis Enrique
Stefano Chioffi
2 min

Si continua anche a viaggiare, il mercato non si fa solo con gli algoritmi. Allo Stadium di Tolosa, nelle ultime settimane, non mancano gli osservatori del Paris Saint-Germain: staff guidato da Pierre Reynaud. Si presentano in tribuna con un obiettivo: valutare la crescita di un centrocampista che a 17 anni sta già spostando gli equilibri. Alexis Vossah, classe 2008, è una delle novità emerse in Ligue 1. Mediano, regista o mezzala: quindici presenze, un gol (proprio contro il Psg, alla terza giornata del girone d’andata) e un assist (nella sfida vinta per 2-1 contro l’Olympique Lione).

Caratteristiche e storia

Geometrie, pressing, chilometri. Cresciuto nel Cergy Pontoise, Vossah è entrato presto nell’accademia del Tolosa. Ha esordito in Ligue 1 il 16 agosto del 2025, vincendo 1-0 sul campo del Nizza con un gol di Sidibé. A lanciarlo è stato il tecnico Carles Martinez: ventidue minuti al posto di Mario Sauer, un approccio convincente. Ma la data con il cerchio rosso è il 30 agosto del 2025. Contro il Psg, in una partita finita 6-3 per la squadra di Luis Enrique, Vossah ha trovato il primo gol: un destro preciso che ha acceso definitivamente l’interesse dei parigini. 

Alfortville e la famiglia

È nato l’11 marzo del 2008 a Alfortville. Un metro e 81, ambidestro, i suoi genitori hanno origini togolesi. Non è un titolare fisso, ha giocato 605 minuti in Ligue 1. È un elemento sempre più coinvolto in una squadra giovane e ambiziosa, ottava in classifica dopo diciannove giornate. Centrocampista polivalente: imposta e si inserisce. Il Tolosa gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028. Luis Enrique è un estimatore di Vossah. Appuntamento a luglio, quando un’idea di mercato potrebbe trasformarsi in una trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

