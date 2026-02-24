Tabakovic e gli 11 gol da 750.000 euro

In un Borussia Mönchengladbach che fatica a trovare una stabilità e lotta per restare in Bundesliga , è spuntato lui: Haris Tabaković , classe 1994, il centravanti-giraffa, un metro e 96, bosniaco. Cresciuto a lungo nell’ombra dei gol degli altri, oggi è il punto di riferimento dell’attacco. Undici reti in ventidue partite, sta tenendo in piedi il Gladbach, travolto da una crisi di gioco e di risultati, tra cambi di allenatore (dallo svizzero Gerardo Seoane al polacco Eugen Polanski ) e statistiche preoccupanti (solo 22 punti in 23 giornate e 39 gol subiti). I tifosi si sono aggrappati a Tabaković, che ha firmato quasi la metà dei gol realizzati dal Borussia in campionato (26). Ha quasi trentadue anni, li compirà il 20 giugno.

Un prestito da 750.000 euro

È arrivato in prestito dall’Hoffenheim per 750.000 euro. Sembrava destinato a recitare un ruolo di contorno, invece si è trasformato nella wild card di Polanski. Due doppiette (contro il St. Pauli e l’Augsburg), generosità, sponde, due assist. Ma il percorso del Gladbach è stato incerto. Solo una vittoria nel 2026 (l’11 gennaio con l’Augsburg), tre punti nelle ultime sette giornate, uno sprint che si preannuncia elettrico. Nello scorso campionato il Borussia si era piazzato al decimo posto. Tabaković sta vivendo una delle stagioni più importanti della sua carriera. Ha girato l’Europa, ha cominciato a segnare in Svizzera nello Young Boys, ha vinto due titoli di capocannoniere nella serie B austriaca con la maglia del Lustenau e nella seconda divisione tedesca con l’Hertha Berlino. Ha giocato anche in Ungheria nel Debrecen e nel Diósgyőr. È nato a Grenchen, in Svizzera, ma poi ha scelto la nazionalità dei suoi genitori. Partecipa alla manovra, lavora sulla trequarti, scava spazio per l’inserimento dei centrocampisti. In nazionale, dove ha Dzeko come compagno, ha confermato di vivere un periodo magico. Nelle ultime tre partite ha segnato contro Malta, Romania e Austria.