Daniel Svensson, il motore del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è l’unico pensiero scomodo del Bayern Monaco , che insegue il titolo numero 35 in Bundesliga . Sta provando a rimettere in discussione il governo di Harry Kane e Vincent Kompany , che hanno otto punti di vantaggio e comandano il campionato a quota 60, con una differenza reti di +64. Niko Kovac è l’architetto del Borussia. Il croato è stato giocatore e allenatore del Bayern. Ha vinto in totale sei trofei, compresa una Coppa Intercontinentale. In panchina il rapporto si era chiuso il 3 novembre del 2019, dopo diciotto mesi: una separazione consensuale tra malumori e gelo. Kovac sta ricostruendo il Borussia, che non vince la Bundesliga dal 2012, quando il tecnico era Jürgen Klopp e il centravanti era Robert Lewandowski , autore in quella stagione di ventidue gol, quattro in meno di Mario Gomez del Bayern e di Klaas-Jan Huntelaar dello Schalke 04 .

Gli 11 gol di Guirassy

Non mancano le certezze nella squadra di Kovac, a caccia anche della qualificazione agli ottavi di Champions dopo aver vinto 2-0 il playoff d’andata contro l’Atalanta. Dagli undici gol di Guirassy ai sette di Beier, dai sei di Brandt ai cinque di Adeyemi, che un anno fa era entrato nei piani della Juve e del Napoli. Kovac ha scelto il 3-4-2-1 come modulo di base. Qualità e chilometri: undici assist di Ryerson e cinque di Fabio Silva, seguito a luglio e a gennaio dalla Roma.

Dal Nordsjaelland alla Bundesliga

Nelle ultime sette giornate di campionato, il Borussia ha conquistato diciannove punti. E ha lanciato un messaggio al Bayern. Aspetta un errore di Kompany per avvicinarsi. Nel turnover di Kovac sta trovando spazio anche Luca Reggiani, difensore centrale, classe 2008, modenese, ex Sassuolo. È il cucciolo del gruppo, il più giovane della rosa. Un Borussia che valorizza e vende. Tutti hanno un prezzo, così come Daniel Svensson, svedese, 24 anni, terzino sinistro, nato a Stoccolma. Giocava in Danimarca, è arrivato a luglio dal Nordsjaelland. È costato sei milioni e mezzo. È diventato uno dei migliori esterni della Bundesliga: un gol e un assist in ventitré partite. Protagonista anche in Champions: otto presenze e due reti contro l’Athletic Bilbao e il Villarreal.