Víctor Muñoz e il magico sabato dell’Osasuna di Lisci © Getty Images

Víctor Muñoz e il magico sabato dell’Osasuna di Lisci

Ala classica, 22 anni, 4 gol e un assist, è cresciuto nel Barcellona e nel Real Madrid: è uno dei giovani valorizzati dal tecnico romano
Stefano Chioffi
3 min

L’Osasuna è un modello di gestione. È la risposta al calcio dei ricchi: si può essere competitivi anche con una rosa dal valore globale di 94 milioni e con un centravanti, Ante Budimir, ex Crotone e Sampdoria, che ha trentaquattro anni e ha segnato la bellezza di dodici gol nella Liga. Nono posto in classifica e un risultato - il 2-1 festeggiato sabato sera contro il Real Madrid - che ha fatto il giro del mondo. Emozioni e divertimento, conservando un bilancio in equilibrio e collezionando sold out allo stadio El Sadar. A Pamplona c’è la fila per seguire l’Osasuna, costruito con il 4-2-3-1 da Alessio Lisci, romano, classe 1985, arrivato nella scorsa estate dopo che aveva sfiorato la promozione dalla Segunda División sulla panchina del Mirandes. Nella Liga è il tecnico più votato sui social nel mese di febbraio. Ha lavorato in passato nel settore giovanile della Lazio e del Levante

Il master di Lisci

La partita perfetta con il Real equivale a un altro master per Lisci. La squadra aveva iniziato la stagione con l’unica idea di salvarsi e ora viaggia ai confini con la zona europea. Herrera in porta, Rosier e Galan sulle fasce, Catena e Herrando al centro della difesa. Doppio mediano: Moncayola e Torró. Il trequartista Oroz, le ali Garcia e Muñoz, Budimir in area. Un jolly: Raul Moro, bocciato dalla Lazio, e rilanciato da Lisci. Schemi e ritmo, un motore che funziona. Víctor Muñoz è il diamante dell’Osasuna. Ha ventidue anni, è cresciuto nel Barcellona e nel Real. È stato acquistato nella scorsa estate per cinque milioni. Giocava nel Castilla, la società satellite dei blancos. Quattro gol e un assist con Lisci. Ha firmato un contratto fino al 2030. Si è fatto apprezzare anche in Coppa del Re. Dribbling, cambi di marcia, destro naturale. Rapido, tecnico, un metro e 73, ventitré presenze da titolare in venticinque giornate, 35 tiri (19 in porta), 80% di passaggi riusciti, 39% di duelli vinti. Il contropiede è la sua specialità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

